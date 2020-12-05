Не в своїй тарілці: Дорофєєва в топі і зухвалому міні заявила про свій великий виклик

Співачка зробила чесне зізнання

Надя Дорофєєва досягає успіху в усьому, за що б не взялася. У співачки стартував сольний проект, і її дебютна пісня Gorit буквально підірвала чарти, хоч її вихід і спричинив за собою ряд скандалів. Крім того, Надя є одним з тренерів "Ліги сміху". Так, артистка показала в Instagram свій образ для фіналу гумористичного шоу.

Співачка похвалилася трендовим луком від італійського бренду GCDS: она обрала укорочений молочний топ з мохеру з логотипом марки зі страз за 427 євро (близько 14 600 грн) і чорну пухнасту міні-спідницю з розрізом, вартістю 340 євро (близько 11 650 грн).

Зачіска – два грайливих хвостика з боків, пару пасом артистка випустила на обличчя, і макіяж з блискучими оригінальними стрілками.

Надя Дорофєєва показала ефектний чорно-білий лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зізналася, що участь в "Лізі сміху" для неї була нелегкою. "Бути не в своїй тарілці, не у своєму комфортному стані - великий виклик. Я вдячна всім моїм командам за віру і дружбу. Який кайф вміти сміятися над собою, тепер я це точно знаю", - запевнила вона.

Шанувальники оцінили по достоїнству образ зірки, про що повідомили в коментарях.

Цей образ і ця зачіска - це вау

Ти прекрасна

Шикарна

Вай яка красуня

Милашка

Неймовірна

Очі світяться, така щаслива

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в пікантному вбранні показала ідеальну фігуру.