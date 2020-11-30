Поцупила пісню? Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті
Співачка Надя Дорофєєва після виступу спровокувала хвилю критики
На суперфіналі "Танців з зірками" виступила колишня учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва. Зараз співачка розпочала сольну кар'єру і виступає під ім'ям DOROFEEVA. Артистка вперше вийшла на сцену з сольною піснею. Композиція називається Gorit.
Виступ зірки української викликав у глядачів неоднозначні емоції. Одні вважають, що пісня дуже вдала, інші ж упевнені, це плагіат. Пишуть, що, мовляв, це кавер на Little Boots - Mathematics.
Надя Дорофєєва виступила на Танцях з зірками
Українці пишуть свої коментарі під відео на YouTube і відзначають, що продюсер Потап вже неодноразово був помічений на плагіаті. Також шанувальники пишуть, що Надя вже трохи не підходить за віком до такого образу.
- Скільки ще таких "ла, ла-ла" нам готує Потап? Як добре він вивчив потреби свого контингенту!
- Коли почула, що Надія хоче виступати сольно, очікувалося більшого.. Та на кожен товар свій покупець.
- Хороший кавер на Little Boots - Mathematics.
- Мені подобалася раніше Дорофєєва. Але це розчарування. Якийсь дешевий спосіб малолітки стриптизерки з дурним текстом ні про що.
- Дивний образ малолітки для 30- річної дівчини....
- Застара для такого образу. У неї за віком вже діти могли б виступати в таких нарядах. Видно, що давно не двадцять, а тим більше не шістнадцять.
- В такому одязі та з такою "глибинною" піснею !!! Марув відпочиває. Негайно на стриптиз шоу в кабаре!
- Пісенька так собі середнячок, нагадує мотив пісні Гросу "Вова". Але можливо Наді потрібно дати час раскачатся і вона нас ще приємно здивує.
А ось пісня, в плагіаті якій користувачі звинуватили Дорофєєву.
Нагадаємо, що раніше кліп Наді Дорофєєвої Gorit спровокував скандал в мережі. В одній зі сцен співачка танцює і співає на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні.
Як ми писали раніше, Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному житті.