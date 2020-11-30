Поцупила пісню? Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті

Співачка Надя Дорофєєва після виступу спровокувала хвилю критики

На суперфіналі "Танців з зірками" виступила колишня учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва. Зараз співачка розпочала сольну кар'єру і виступає під ім'ям DOROFEEVA. Артистка вперше вийшла на сцену з сольною піснею. Композиція називається Gorit.

Виступ зірки української викликав у глядачів неоднозначні емоції. Одні вважають, що пісня дуже вдала, інші ж упевнені, це плагіат. Пишуть, що, мовляв, це кавер на Little Boots - Mathematics.

Надя Дорофєєва виступила на Танцях з зірками

Українці пишуть свої коментарі під відео на YouTube і відзначають, що продюсер Потап вже неодноразово був помічений на плагіаті. Також шанувальники пишуть, що Надя вже трохи не підходить за віком до такого образу.

Скільки ще таких "ла, ла-ла" нам готує Потап? Як добре він вивчив потреби свого контингенту!

Коли почула, що Надія хоче виступати сольно, очікувалося більшого.. Та на кожен товар свій покупець.

Хороший кавер на Little Boots - Mathematics.

Мені подобалася раніше Дорофєєва. Але це розчарування. Якийсь дешевий спосіб малолітки стриптизерки з дурним текстом ні про що.

Дивний образ малолітки для 30- річної дівчини....

Застара для такого образу. У неї за віком вже діти могли б виступати в таких нарядах. Видно, що давно не двадцять, а тим більше не шістнадцять.

В такому одязі та з такою "глибинною" піснею !!! Марув відпочиває. Негайно на стриптиз шоу в кабаре!

Пісенька так собі середнячок, нагадує мотив пісні Гросу "Вова". Але можливо Наді потрібно дати час раскачатся і вона нас ще приємно здивує.

А ось пісня, в плагіаті якій користувачі звинуватили Дорофєєву.

Нагадаємо, що раніше кліп Наді Дорофєєвої Gorit спровокував скандал в мережі. В одній зі сцен співачка танцює і співає на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як ми писали раніше, Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному житті.