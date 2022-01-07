Святослав Вакарчук зачарував рідкісним фото з мамою і молодшим братом

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рідко ділиться особистим, так що шанувальники прийшли в захват від рідкісного сімейного фото - артист поділився знімком з мамою Світланою і молодшим братом Олегом.

Затишний домашній кадр він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Тренер шоу "Голос країни 12" приїхав до рідних до Львова на Святвечір та Різдво. Святослав показав фото з найближчими, при цьому його брат стоїть трохи позаду і обіймає маму і знаменитого брата.

На тлі можна побачити картини на стіні, які намалювала мама Вакарчука.

У підписі до знімка музикант привітав шанувальників зі святом.

Святослав Вакарчук поділився рідкісним кадром з мамою і братом (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові", – написав Святослав.

Фолловери засипали співака привітаннями у відповідь і теплими відгуками.