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Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео

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Четвер 26 серпня 2021 11:06
Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео Потап, Катя Осадча, Настя Каменських та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Телеведучий Юрій Горбунов весело відсвяткував своє 51-річчя - день народження у нього був 24 серпня, а вечірку вони з Катею Осадчою організували наступного дня. Зіркова пара покликала близьких друзів, а одним з найяскравіших і несподіваних моментів вечора став спільний виступ старшого сина Осадчої від першого шлюбу Іллі і Насті Каменських.

Барвисті фото і відео з'явилися на Instagram-сторінках Юри і Каті.

На честь свята заміський будинок зоряної пари красиво прикрасили і накрили пишний стіл. Серед гостей були іх сусіди і друзі - Настя Каменських з Потапом, а також мама співачки Лідія Петрівна.

Була на святі і мила фотозона з написом "Незалежні святкують з Юрою", де щасливий іменинник зробив фото з коханою дружиною.

Юрій був у білих брюках і болотно-зеленій вишиванці, а Катя, яка менше тижня тому народила третього сина, вибрала розкішну світло-жовту сукню-вишиванку.

Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відеоСин Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео

Юрій Горбунов весело відзначив день народження з коханою родиною та друзями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну нарешті святкуємо! Можна розслабитись!" - написав шоумен під знімком, на якому вони з дружиною мило тримаються за руки.

Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відеоСин Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео

Катя Осадча показала яскраві кадри з 51-річчя чоловіка (фото: instagram.com/kosadcha)

Одним з головних сюрпризів вечора став виступ для гостей старшого сина Осадчої від першого шлюбу - 18-річного Іллі. Хлопець не дуже любить публічність і майже ніколи не з'являється в акаунті зіркової мами, проте на цей раз вирішив зробити виняток.

Спочатку він виконав пісню один під гітару, а після і зовсім влаштував яскравий дует з Настею Каменських, заспівавши хіт Валентина Стрикало. Його мама з вітчимом і гості свята залишилися в повному захваті!

"Ілля розірвав свято", – з гордістю підписала відео Катя.

Середній син ведучої, 4-річний Іван - вже від Юрія Горбунова - вирішив не відставати і влаштував виступ зі своїм хрещеним батьком Потапом.

Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відеоСередній син Осадчої Іван заспівав зі своїм хрещеним Потапом (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше ми писали, що Катя Осадча вийшла на роботу через 5 днів після третіх пологів.

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Катя Осадча Настя Каменських Юрій Горбунов
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