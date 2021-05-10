Сюрприз вдався: щаслива Лілія Ребрик засипала мережу яскравими фото з Туреччини

Днями позитивна телеведуча Лілія Ребрик відзначила ювілей - 8 травня їй виповнилося 40 років. Цей день вона провела в оточенні сім'ї на березі моря в Туреччині - чоловік артистки Андрій Дикий влаштував їй такий сюрприз на день народження.

У своєму Instagram Лілія відповіла на часті запитання шанувальників про поїздку, а також просто-таки засипала його барвистими фото з морського узбережжя.

Так, "Дика сімейка" влаштувала милу фотосесію на території готелю. Ребрик позувала в довгому жовтому сарафані з пікантним розрізом спереду. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Чоловік і дочки ніжно обіймали і цілували її, а сама Лілія виглядає дуже щасливою.

Теледива розповіла про те, як же вона опинилася в Туреччині.

"Як я опинилася в Туреччині? Та я сама не знаю, як, майже як в казці: відкрила очі, а я вже тут, якщо серйозно, то це сюрприз від моїх Диких. Андрій скоординував все з моїми робочими графіками, зйомками, ефірами, але попередив мене про все всього за день, тому і збори проходили з космічною швидкістю! Спонтанність-наше все", - поділилася зірка.

Що стосується відпочинку в пандемію, то сім'я недавно перехворіла коронавірусом і ще має антитіла, а ослаблені організми потребують моря.

"Чому ми ризикнули летіти в пандемію? Андрій вагався недовго, вирішили: поки маємо антитіла після перенесеного ковіда, то гріх ними не скористатися. Знову ж таки - після хвороби організм потребував море! Ну і готель! Це просто рай! По-перше, жодна пандемія тут не страшна, по-друге, атмосфера - казка! Готель просто потопає в зелені, а, між іншим, зелений колір - це сильний антидепресант, а після зими хто не потребує зелених антидепресантів!? Ну і мооооооре!!! Яке воно ласкаве, як музично шумить, як радує і заспокоює! Я обожнюю поєднання моря, зелені і небесної блакиті! Ідеальне місце, щоб розставити в голові все по поличках, аби відключитися і насолодитися життям! А ще наїстися, але про це - ні слова, а взагалі: якщо ще вагаєтеся чи їхати, не сумнівайтеся: живемо, як то кажуть, один раз! Не позбавляйте себе щасливих миттєвостей! Але обов'язково будьте обережними і бережіть себе!"- розповіла Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком і дочками відпочиває в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На цьому все не закінчилося і ведуча поділилася також спекотними фото в купальнику. Вона позувала в чорному бікіні, лежачи на пісочку біля кромки прибою і щасливо посміхаючись на камеру.

"Кааайф. Море - моя любов, моє місце сили... Іноді це просто необхідно, зануритися з головою у воду", - прокоментувала Лілія.

Лілія Ребрик показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)