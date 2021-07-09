Та, яку шукав: Добринін зворушливо привітав вагітну дружину

Переможниця "Ходостяка 9", обраниця і вже дружина Микити Добриніна Даша Квіткова 9 липня святкує день народження - їй виповнилося 23 роки. Дівчина з дня на день подарує коханому їх первістка, ну а поки приймає привітання.

Добринін опублікував милу добірку спільних фото з коханою і зізнався, що шукав її все життя.

"Я просто в шоці! Дико кайфую від того, яка ти чарівна, різна, мудра і ніжна. Та, яку шукав і мрію берегти тебе все своє життя. Хочу щоб цей твій день народження був особливим. Більше теплих слів, більше сюрпризів і улюблених пісень. Подарунки це зрозуміло, вони у нас від свят не залежать. Моя Малятко, ти твориш наше щастя і диво нашої сім'ї. Спасибі тобі за тебе! І звичайно твоїм батькам! З днем народження, моя @kvittkova", - душевно звернувся до Даші Микита.

Микита Добринін привітав Дашу Квіткову з днем народження і показав милі фото з дружиною (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Звичайно ж, користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили Квітковій багато теплих побажань.

Красиві слова, які мріє почути кожна жінка від свого чоловіка. Вітати. Бережіть один одного

Щиро вітаю Дашеньку з її днем народження! Красуня!! Така жіночна і чарівна! Щастя щирого

Щирі вітання Даші з Днем народження!!!! Здійснення мрій,здоров'я, щирого кохання в парі з Нікітою до золотого весілля! А також легких пологів і щасливого материнства!

Ви такі класні і милі. Мої привітання

Ви такі красиві стали!!! Разом!!!

З днем народження цю чудову дівчину! Микита, небеса вас люблять, раз поруч Даша

Хлопці ви супер!

Сама ж іменинниця виклала миле фото з їх нового будинку, куди вони зовсім недавно переїхали. Блогер у вільній білій сукні і з розпущеним волоссям прилягла прямо на підлозі, притулившись до стіни.

Даша Квіткова відзначає 23-річчя в новому будинку (фото: instagram.com/kvittkova)

"Рівно 23 роки тому я вирішила, що мені пора народитися в 6 місяців і за моє життя боролися. Чого тільки не було за всі ці роки. Сьогодні у мене є прекрасний чоловік і ми чекаємо з дня на день нашого сина. Що я можу сказати? У мене приголомшливе і цікаве життя. Спасибі за нього", - поділилася щаслива Квіткова.