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"Так, я з України": Винник випустив патріотичний альбом

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Львів, Четвер 28 квітня 2022 10:06
"Так, я з України": Винник випустив патріотичний альбом Віктор Винник і МЕРІ (фото: прес-служба артистів)
Автор: Lite

Відомий український музикант Віктор Винник і його гурт МЕРІ випустили новий альбом "Так, я з України", до якого увійшли патріотичні пісні команди.

Їх, до слова, у львів'ян назбиралося за роки творчості досить багато. І саме вони - кращі соціально-патріотичні треки з п’яти офіційних альбомів - складають наповнення свіжої платівки.

Серед вісімнадцяти композицій, які вмістила ця платівка, є давні та улюблені пісні, такі як "Незнайомий мій брат", "Сестра", а також пісні, що були написані вже цієї весни, зокрема "рускій ваєнний карабль, йди на#уй".

В дизайні "Так, я з України" використано вже знайомий фірмовий напис і шрифт, але, на відміну від 2016-го, літеру "Z" замінено на українську "З" на фоні жовто-блакитної стрічки.

Сам Винник переконаний, що у такі важкі часи музика, яка здатна підіймати бойовий дух, потрібна як ніколи.

"Тому ми, кожен на своєму місці, зобов’язані робити усе задля нашої перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!" - сказав він.

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