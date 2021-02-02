Така ж красива? Наталя Водянова показала фото крупним планом без макіяжу і фільтрів

Наталя Водянова показала фото без макіяжу і фільтрів, що знову викликало бурхливі суперечки в мережі. На знімку модель з'явилася в домашній атмосфері, зі злегка втомленим виглядом вона зробила селфі і додала підпис: "Понеділок - важкий день". Тим не менш, виглядала мама п'ятьох дітей свіжою і молодою. Вона зробила легкий натуральний макіяж, вії не підмальовуючи. На губи Наталія завдала трохи рожевого блиску, а брови зачесала догори.

Наталя Водянова любить мінімальний макіяж (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова одягла коричневий светр з горлом, який доповнила вишуканими прикрасами: золоте кольє і сережки з каменями в тон джемперу. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, який зробив її образ стильним і зухвалим.

Фанати одразу ж почали писати коментарі, відзначаючи молодий вид 38-річної моделі. "Наталя, ви прекрасні і в понеділок, і у вівторок, і в інші дні тижня, ви прекрасні в будь-які роки, ви для мене і, думаю, для мільйонів приклад жіночності, краси, благородства. Щастя вам і вашій родині", "Натуральна краса", "Сексі, тому що все натуральне, продовжуйте в тому ж дусі", "Істинна краса", - пишуть віддані фанати.

Знайшлися, як завжди, і ті, хто відшукав недоліки в зовнішності Наталії. Хейтерам модель ніколи не відповідає, вважаючи за краще демонструвати свій нейтралітет в інтернеті.

Раніше модель показала розкішний казковий образ, в якому вирушила на прогулянку.