Ось така любов: Ілона Гвоздьова показала зворушливе фото крихітки-сина з донькою

Ілона Гвоздьова показала, як її донька любить братика

Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, тепер у учасниці шоу "Танці з зірками 2020" двоє дітей – дочка Валерія і син Домінік. Щаслива мама у сторіс свого Instagram показала зворушливі знімки, які демонструють що малюк приносить радість не тільки мамі, але і іншим членам семи.

Так, на одному з фото дочка Ілони лежить поруч з братиком і посміхається. "Ось така любов кожен день", - зробила підпис до зображення Ілона. Малюка молода мама поки не показала, прикривши обличчя крихітки стікером-сердечком.

Ілона Гвоздьова показала чоловіка і сина (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Також Ілона показала, як її чоловік гуляє з сином. "Батько задоволений більше, ніж син", - підписала Ілона зображення, як тато везе коляску з крихтою-Домініком.

Нагадаємо, що чоловік Ілони Іван – власник кейтерингового агентства. Хореограф завжди із задоволенням ділиться ніжними сімейними фото і зізнається, що бути мамою для неї – величезне задоволення.

Нагадаємо, що нещодавно Джамала зворушила сімейним щастям і зробила зізнання про синочка.