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Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням

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Неділя 02 січня 2022 18:45
Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва в цьому році заспівала реалізувати багато своїх мрій: вона випустила сольний альбом, провела безліч концертів і виступів і переосмислила життєво важливі речі, щоб з новими висновками зустріти 2022 рік!

У перших числа нового року Надя вирішила побалувати підписників жарким кадром і показала відверте селфі.

Надя позує біля дзеркала в одних трусиках і картатій сорочці, яку вона пов'язала у вузол під грудьми.

Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням

Надя Дорофєєва в білизні вбила формами (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Фото зроблено 31 грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з рабових плочок, бутиків з сиром і часником, олів'є, курки з картоплею, ну і солодкого", - зізналася Дорофєєва.

До слова, фото в аналогічному образі Надя вже розміщувала в сторіс 29 грудня. Тоді ж вона розсекретила фітнес-тренера і дієтолога, яка допомагає співачці підтримувати форму – Ніну Радзієвську.

Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням

Надя Дорофєєва поділилася результатами тренувань (фото: instagram.com. nadyadorofeeva)

До речі, Надя - далеко не єдиний її зірковий клієнт. До фахівця свого часу зверталися Наталія Могилевська Олена Кравець і навіть Євген Кошовий.

Також співачка встигла підвести підсумки року і навіть вперше розповіла про неприємний інцидент, який трапився під час одного з її виступів. У артистки загорілося волосся.

Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням

Надя Дорофєєва показала наслідки інциденту на концерті(фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

НП сталася в квітні минулого року. "Це був кошмар. На одному з концертів моє обличчя і волосся потрапили у вогонь. Волосся лікую досі", - зізналася Надя і показала наслідки того, що сталося.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва потішила мережу кумедним відео і показала, як з побоюванням вперше в житті відкриває шампанське.

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Надя Дорофеєва
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