"Таких ідеальних не буває": Полякова в мікробікіні поставила на вуха мережу і похвалилася талантом дочки

Оля Полякова з доньками вирушила на Мальдівські острови - у райському місці співачка дозвільно проводить час і не втомлюється захоплюватися оточуючими красотами. Вона із задоволенням ділиться з шанувальниками фото і відео і розповідає про свою відпустку в екзотичному місці на карті. Не обійшлося і без традиційного пляжного фотосету в бікіні, що викликав ажіотаж в мережі.

На особистій сторінці в Instagram зірка запостила спекотні кадри в блискучому шоколадному крихітному бікіні, що підкреслило її стрункі форми.

Співачка одягла на голову солом'яний крислатий капелюшок, а очі приховала за сонячними окулярами, вона приймає ефектні пози на камеру і демонструє спортивну фігуру з ідеальним пресом. Виявилося, що фотографом мами стала молодша дочка артистки Аліса.

Оля Полякова захопила струнким тілом в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Підріс фотограф! 1 2 3 4? Це прям для неї важливо!"- запевнила Оля, попросивши вибрати одне з представлених фото.

"У Аліси талант! Так круто підібрані ракурс і світло! Оля, Богиня!"- захопилася Ольга Сумська. "Секс на ножищах", - так охарактеризував Полякову її колега Віталій Козловський.

Шанувальники Олі не встояли перед її формами і закидали співачку компліментами, не забувши похвалити талант Аліси.