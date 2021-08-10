Таких немає у всьому Всесвіті: MONATIK чуттєво привітав дружину з ювілеєм

Музикант, співак і хореограф Дмитро Монатік (MONATIK) привітав дружину з днем народження зворушливим віршованим зізнанням у коханні. 10 серпня Ірині Демічевій виповнилося 35 років.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив короткий чорно-білий відеоролик з недавньої фотосесії з дружиною.

Свої почуття Дмитро традиційно висловив у трепетному вірші, присвяченому коханій. Він зазначив, що йому з нею дуже пощастило, адже таких більше немає.

"Я хотів би, щоб кожному так пощастило!

Щоб крила пурхали штормам назло.

Щоб почуття кипіли, як в кращому кіно.

Щоб по бездоріжжю йти заодно.

Щоб сміхом закутані стіни рідні

були все дзвінкіше, як би не били…

Новини, день за днем, самі злі,

зникли з лиця землі, адже так разом вирішили.

Щоб часу не було чужим, цим, в житті.

Щоб в унісон зупиняти зливи.

Щоб падати тільки в любов, як зазвичай,

звично, усвідомлено, категорично.

І щоб не залишилося зовсім ... ні хвилини,

думкам, які в сірість закутані.

Вогкість на полум'я, скверність на сміливість, страх на пристрасть

міняти щоб хотілося!

Як же мені пощастило, ти така одна!

Я думаю з трепетом, так обережно!

Адже навіть у біді ... навіть на дні.

Свою половину знайти все ж можна!

І випурхнути вище, ніж можна уявити,

І видихнути вантаж, вдихнути повні легені…

любити так, щоб не було з чим зіставити…

Чисту душу, мріючи начерками…

Хтось лізе на дно і зрозуміти не дано

І просте і складне — це мистецтво.

Ти така одна

І мені так пощастило,

Але бажаю я кожному…

зрозуміти ці почуття!

Хтось здався давно, почім даремно я вважаю.

Все розбазарив і на душі порожньо…

Я особливо гостро зараз розумію,

Що теж, легко міг примкнути до лав сумних…

Але мені так пощастило…

Ти така одна…

Я тільки з тобою пізнав ці почуття…

З днем народження, моя кохана, єдина Таких немає у всьому Всесвіті!!!" - написав Монатік.

Його слова зворушили шанувальників до сліз і вони активно приєдналися до привітань в коментарях.

До слова, днями зіркова сім'я вирушила на відпочинок у теплі краї, проте куди саме, поки тримає в таємниці. Звідти виконавець вже встиг зачарувати фанів фотографіями своїх синів Данила і Платона, а також милим сімейним знімком.

Дмитро Монатік підкорив сімейними знімками з відпочинку (фото: instagram.com/monatik_official)