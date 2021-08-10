Таких немає у всьому Всесвіті: MONATIK чуттєво привітав дружину з ювілеєм
Музикант, співак і хореограф Дмитро Монатік (MONATIK) привітав дружину з днем народження зворушливим віршованим зізнанням у коханні. 10 серпня Ірині Демічевій виповнилося 35 років.
На своїй сторінці в Instagram артист розмістив короткий чорно-білий відеоролик з недавньої фотосесії з дружиною.
Свої почуття Дмитро традиційно висловив у трепетному вірші, присвяченому коханій. Він зазначив, що йому з нею дуже пощастило, адже таких більше немає.
"Я хотів би, щоб кожному так пощастило!
Щоб крила пурхали штормам назло.
Щоб почуття кипіли, як в кращому кіно.
Щоб по бездоріжжю йти заодно.
Щоб сміхом закутані стіни рідні
були все дзвінкіше, як би не били…
Новини, день за днем, самі злі,
зникли з лиця землі, адже так разом вирішили.
Щоб часу не було чужим, цим, в житті.
Щоб в унісон зупиняти зливи.
Щоб падати тільки в любов, як зазвичай,
звично, усвідомлено, категорично.
І щоб не залишилося зовсім ... ні хвилини,
думкам, які в сірість закутані.
Вогкість на полум'я, скверність на сміливість, страх на пристрасть
міняти щоб хотілося!
Як же мені пощастило, ти така одна!
Я думаю з трепетом, так обережно!
Адже навіть у біді ... навіть на дні.
Свою половину знайти все ж можна!
І випурхнути вище, ніж можна уявити,
І видихнути вантаж, вдихнути повні легені…
любити так, щоб не було з чим зіставити…
Чисту душу, мріючи начерками…
Хтось лізе на дно і зрозуміти не дано
І просте і складне — це мистецтво.
Ти така одна
І мені так пощастило,
Але бажаю я кожному…
зрозуміти ці почуття!
Хтось здався давно, почім даремно я вважаю.
Все розбазарив і на душі порожньо…
Я особливо гостро зараз розумію,
Що теж, легко міг примкнути до лав сумних…
Але мені так пощастило…
Ти така одна…
Я тільки з тобою пізнав ці почуття…
З днем народження, моя кохана, єдина Таких немає у всьому Всесвіті!!!" - написав Монатік.
Його слова зворушили шанувальників до сліз і вони активно приєдналися до привітань в коментарях.
До слова, днями зіркова сім'я вирушила на відпочинок у теплі краї, проте куди саме, поки тримає в таємниці. Звідти виконавець вже встиг зачарувати фанів фотографіями своїх синів Данила і Платона, а також милим сімейним знімком.
Дмитро Монатік підкорив сімейними знімками з відпочинку (фото: instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, раніше MONATIK привітав кохану з "чавунним" весіллям і показав їх перший поцілунок. Пара відсвяткувала 6-річну річницю шлюбу.