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Такими речами не жартують: Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням

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Вівторок 25 травня 2021 15:22
Такими речами не жартують: Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик нещодавно зустріла 40-річчя з родиною на березі моря і вирішила не звертати уваги на забобони. Вона зізналася, що відчуває себе по-справжньому щасливою і рада вступити в прекрасний вік.

Відразу ж по прильоту до Києва, знаменитість вирішила зайнятися питаннями здоров'я, про що повідомила в Instagram.

Вона супроводила текст портретним магнетичним фото у світлі вогнів. Рідкісний кадр, де Лілія постала серйозною – вона дивиться прямо в камеру і не посміхається.

Ведуча повідомила, що тиждень тому разом з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною повернулася з Туреччини і тут же пішла до лікаря – перевіряти шкіру після засмаги. На щастя, у "дикої сімейки" все в порядку зі здоров'ям, але до подібних речей вони підходять серйозно і виважено.

Такими речами не жартують: Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням

Лілія Ребрик ретельно стежить за своїм здоров'ям (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Кожного разу, коли ми приїжджаємо з моря, ми йдемо до дерматолога всією родиною, бо з такими речами, як здоров'я, в нашій сім'ї не жартують. Так, у нас обох напружений графік, але ми знаходимо кілька годин, аби попіклуватися про себе і привчити з дитинства і своїх дівчат, що здоров'я має бути на першому місці, що здорова людина - це щаслива людина!" - переконана Лілія.

Телезірка нагадала, що раз на рік варто перевіряти родимки на тілі, щоб уникнути розвитку невтішного і страшного діагнозу – меланома, адже ця хвороба не має вікових обмежень.

"Любіть і бережіть свою шкіру, не "переборщуйте" із засмагою і перебуванням на сонці, не зловживайте солярієм! Так, зрозуміло, що всім хочеться бути засмаглими красунями, але робіть усе в міру!" - закликала Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик поділилася швидким і смачним рецептом зі свого улюбленого продукту - спаржі.

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