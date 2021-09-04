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Такого в Україні не робив ніхто? Uliana Royce показала яскраве відео

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Київ, Субота 04 вересня 2021 22:24
Такого в Україні не робив ніхто? Uliana Royce показала яскраве відео Uliana Royce (фото: прес-служба співачки)
Автор: Lite

Співачка і блогер Uliana Royce представила dance performance відео на пісню "Jump", яку написав Артем Пивоваров.

Відео стало завершальним із серії dance відео, знятих на даху будівлі, що зводиться.

"Ця новобудова для мене символізує Олімп, де я вибудовую нову історію – свою історію, захоплюючу і цікаву, як артист українського шоу-бізнесу. Такого формату dance performance відео я ще не бачила в Україні. Мені хотілося показати багатогранність мене, як артиста. Це були дійсно складні зйомки. У першу чергу тому, що вони проходили у нічний час. Дівчата з мого балету буквально замерзали через легкі костюми, але це не завадило їм викластися на повну. Я сподіваюся, що шанувальникам сподобається фінальна робота", - каже молода артистка.

До слова, автором слів і музики став поп-ідол Артем Пивоваров.

"Пам'ятаю, прийшла до Артема Пивоварова на студію з чудовим настроєм, ну знаєте, коли в тебе вселяється п'ятирічна дитина, і ти починаєш творити і витворяти, дуріти і приколюватися. Трек був нами написаний саме під такий настрій, у стані радості і драйву. Він вийшов дуже динамічним і точно передав наш легкий і позитивний настрій", - розповіла Uliana Royce.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, чим довела доньку до сліз і розсекретила лайфаки сімейного життя без сварок.

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