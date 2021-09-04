Такого в Україні не робив ніхто? Uliana Royce показала яскраве відео

"Ця новобудова для мене символізує Олімп, де я вибудовую нову історію – свою історію, захоплюючу і цікаву, як артист українського шоу-бізнесу. Такого формату dance performance відео я ще не бачила в Україні. Мені хотілося показати багатогранність мене, як артиста. Це були дійсно складні зйомки. У першу чергу тому, що вони проходили у нічний час. Дівчата з мого балету буквально замерзали через легкі костюми, але це не завадило їм викластися на повну. Я сподіваюся, що шанувальникам сподобається фінальна робота", - каже молода артистка.

До слова, автором слів і музики став поп-ідол Артем Пивоваров.

"Пам'ятаю, прийшла до Артема Пивоварова на студію з чудовим настроєм, ну знаєте, коли в тебе вселяється п'ятирічна дитина, і ти починаєш творити і витворяти, дуріти і приколюватися. Трек був нами написаний саме під такий настрій, у стані радості і драйву. Він вийшов дуже динамічним і точно передав наш легкий і позитивний настрій", - розповіла Uliana Royce.