Талановита, як мама: Лілія Ребрик розчулила мережу роботою своєї доньки

Лілія Ребрик обожнює своїх донечок, нещодавно ведуча поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і малятка одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка".

А тепер Лілія у своєму мікроблозі показала, старша дочка Діана працює на знімальному майданчику. За визнанням ведучої, її саму на роль у цьому проекті не затвердили, так що мала в якійсь мірі обійшла свою знамениту маму.

"Дивіться прем'єр чотирисерійного фільму "Вірна подруга". Моя @diana_wild_dyka там зіграла одну з ролей. Пишаюся! Лечу додому дивитися... P. S. До речі, на роль мами Діани в цьому ж кіно мене не затвердили. Вірю, що колись ми з нею зустрінемося на одному знімальному майданчику", - написала Лілія.

Лілія Ребрик пишається донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Дуже подобається ваша дика сімейка. Діана велика молодчинка. Підростає гідна конкурентка, (бо ви, Ліля, незамінна). Хай щастить", "Молодчинка, дуже гарно виконала роль. У талановитих батьків - талановиті діти", "Красунечка", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красою: ведуча показала, як виглядає на бекстейджі: стриманий макіяж та свіжість Лілії призвели фанатів у захват - вони порівняли її з молодшою дочкою.