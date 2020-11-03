Крім танців: Юлія Саніна захопила фанатів, показавши шматочок свого звичайного життя

Співачка показала, як працює над новим хітом

Юлія Саніна – одна з улюблених учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Фанати завжди підтримують свою фаворитку на паркеті, але коли вона ділиться чимось особистим, вони взагалі в захваті. Наприклад, нещодавно Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.

А в цей раз лідер Hardkiss порадувала фоловерів шматочком нового відео. Виявляється, крім танців, Саніна ще знаходить у собі сили займатися улюбленою справою - писати музику. На превью до відеоролика, яке співачка зняла для свого каналу, вона показала, як записує новий хіт. Фани в захваті: таке побачиш нечасто.

Юлія Саніна привідкрила завісу над новим проектом (відео: instagram.com/the_hardkiss/)

"Дивись новий влог на YouTube! Як проходив запис вокалу до пісні "Кобра", - написала співачка до свого анонсу.

"Юля, можна після кожної пісні влог з запису вокалу? Це шикарно!", "Шалено класний і цікавий влог вийшов. Вокал Юлі - це просто нереально", "Моя улюблена пісня", "Спасибі! Дуже чекав таких влогов!", "Крутяцкий влог!", - пораділи фолловери такому подарунку від свого кумира.

Нагадаємо, що нещодавно Юлія Саніна вирішила розповісти, у чому її пристрасть, доповнивши свою розповідь яскравим знімком в обтягуючому міні-сукня в сіточку, яскраві червоні губи і пишна укладання голлівудська хвиля зробили Юлію чарівною.