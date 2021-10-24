Танці - біль: Гвоздьова прокоментувала спільний номер з MÉLOVIN'ом після скандалу на "Танцях з зірками"
У восьмому ефірі "Танців з зірками 2021" прихильники шоу побачать "старожилів" проекту – учасники минулих сезонів вийдуть на паркет разом з парами у вечір тріо. Так, на паркет разом з найексцентричнішою парою сезону MÉLOVIN'ом і Єлизаветою Русіною вийде Ілона Гвоздьова. Номер обіцяє бути спекотним, адже дівчата посварили в прямому ефірі ще кілька випусків тому, а далі словесні баталії перекочували в соцмережі. Таке тріо припало до смаку не всім шанувальникам пари артиста.
Так, на особистій сторінці в Instagram Гвоздьова висловилася про спільні репетиції та номер тріо.
"Прогін пройшли. По моєму обличчю видно, наскільки він був динамічний. Сподіваюся, наше тріо відбудеться", - висловилася Ілона.
Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva
Хореограф показала також свої "бойові травми", отримані під час багатогодинних репетицій.
"Танці - біль, ноги а мозолях, але, чорт, втома приємна", - поскаржилася вона.
Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva
Також Гвоздьова опублікувала відео репетиції спільного номера і показала, як тріо займається в залі.
"Сьогодні буде жарко, колишня гвардія танцюристів буде танцювати з новим сезоном учасників. Думаю, ефір буде насиченим, емоційним, феєричним! Чекаємо неймовірного синтезу на сцені, і хай допоможе нам Бог. Сьогодні не будемо говорити, будемо танцювати і радувати своїх глядачів", - підписала відео хореограф, екс-учасниця і переможниця "Танців з зірками".
MÉLOVIN розмістив на своїй сторінці аналогічне відео і обмежився більш лаконічним підписом:"Ой що буде, ой що буде".
У коментарях під постом артиста шанувальники підбадьорили тріо, звичайно, було чимало відсилань на конфлікт Ілони і Єлизавети.
- Цікавенько, цікаво! Відчуваю, буде маса вражаючих сюрпризів
- І все вам по плечу
- Буде круте шоу
- Впевнена, що б ви не приготували - це буде бомбапушка, інакше бути не може
- Вірю, що буде це вогонь. По-іншому і бути не може
- Ви величезні молодці і я вірю, що і з цією, м'яко кажучи, «складністю» ви впораєтеся!
- Удачі вам, сил і терпіння
- Насправді у вас достатньо професіоналізму, щоб зробити крутий номер зараз, а суперництво в професіоналізмі краще залишити на потім. Все буде клас
Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова несподівано похвалила MÉLOVIN'а і його партнерку за видовищний номер на головному паркеті країни.