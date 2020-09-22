ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Танці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з "чавунним" весіллям

Новость на русском → Вівторок 22 вересня 2020 10:32
Танці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з "чавунним" весіллям Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Подружжя щасливі у шлюбі вже шість років

Відомий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма останнім часом став частіше показувати в мережі свою сім'ю і ділитися фото з дружиною і сином, яких він дуже любить. 21 вересня був важливий день для них - рівно шість років тому вони з коханою обмінялися обручками і стали чоловіком і дружиною.

У своєму Instagram Влад поділився атмосферними кадрами, на яких вони з Ліліаною весело танцюють прямо в морському прибої. Фото були зроблені під час сімейного відпочинку на Азовському морі.

На знімках дівчина зображена в повітряній бежевій сукні з оголеними плечима, а Яма в темних брюках і білій сорочці. Щаслива пара показала ефектні па і ніжні обійми прямо у воді.

Танці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з &quot;чавунним&quot; весіллямТанці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з &quot;чавунним&quot; весіллям

Влад Яма з дружиною Ліліаною святкують шосту річницю весілля (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків. Офіційному Щастю сьогодні 6 років!.. ЛЮБЛЮ. Найкраще - попереду!" - привітав кохану жінку хореограф.

Ліліана також поділилася з підписниками ефектним фото. Вона показала, як вони з чоловіком танцюють запальний джайв в морі, і привітала коханого чоловіка зі святом.

"Джайвуєм" і "румбуєм" вже 6 років. Справжній джайв попереду. Люблю. Ціную. Спасибі", – написала дівчина.

Танці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з &quot;чавунним&quot; весіллям

Влад Яма з дружиною Ліліаною ефектно потанцювали в морському прибої (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Користувачі мережі почали вітати пару і залишили їм багато теплих побажань.

  • Прекрасні та щасливі!
  • Щирі вітання, як швидко час летить
  • Вітаю з роковинами.
  • Ви дуже гарна пара. Щастя Вам
  • Вітаю! Безмежного щастя, вічної любові всій Вашій родині на довгі, довгі роки! Фото шикарні!
  • Чавун-міцний метал!,дай Бог так само до міцного скла-до "Діамантового весілля"!
  • Вітаємо!!! Довгих та щасливих років спільного життя ,вам Влад!!!
  • Клас! Бризки щастя вас огорнули )) вітаю! Ми з чоловіком сьогодні святкуємо першу річницю
  • Дуже гарні

Нагадаємо, раніше Влад Яма наочно показав різницю в тому, як фотографуються дівчатка і хлопчики.

А ще Влад Яма показав, як з родиною відпочивав на Азовському морі. На фото потрапили відразу три покоління родини Ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Влад Яма
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Призначено нового виконуючого обов'язки директора ГБР
Инна Собораредактор стрічки новин Призначено нового виконуючого обов'язки директора ГБР