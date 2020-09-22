Танці в морі: Влад Яма ніжно привітав кохану з "чавунним" весіллям

Подружжя щасливі у шлюбі вже шість років

Відомий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма останнім часом став частіше показувати в мережі свою сім'ю і ділитися фото з дружиною і сином, яких він дуже любить. 21 вересня був важливий день для них - рівно шість років тому вони з коханою обмінялися обручками і стали чоловіком і дружиною.

У своєму Instagram Влад поділився атмосферними кадрами, на яких вони з Ліліаною весело танцюють прямо в морському прибої. Фото були зроблені під час сімейного відпочинку на Азовському морі.

На знімках дівчина зображена в повітряній бежевій сукні з оголеними плечима, а Яма в темних брюках і білій сорочці. Щаслива пара показала ефектні па і ніжні обійми прямо у воді.

Влад Яма з дружиною Ліліаною святкують шосту річницю весілля (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків. Офіційному Щастю сьогодні 6 років!.. ЛЮБЛЮ. Найкраще - попереду!" - привітав кохану жінку хореограф.

Ліліана також поділилася з підписниками ефектним фото. Вона показала, як вони з чоловіком танцюють запальний джайв в морі, і привітала коханого чоловіка зі святом.

"Джайвуєм" і "румбуєм" вже 6 років. Справжній джайв попереду. Люблю. Ціную. Спасибі", – написала дівчина.

Влад Яма з дружиною Ліліаною ефектно потанцювали в морському прибої (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Користувачі мережі почали вітати пару і залишили їм багато теплих побажань.

Прекрасні та щасливі!

Щирі вітання, як швидко час летить

Вітаю з роковинами.

Ви дуже гарна пара. Щастя Вам

Вітаю! Безмежного щастя, вічної любові всій Вашій родині на довгі, довгі роки! Фото шикарні!

Чавун-міцний метал!,дай Бог так само до міцного скла-до "Діамантового весілля"!

Вітаємо!!! Довгих та щасливих років спільного життя ,вам Влад!!!

Клас! Бризки щастя вас огорнули )) вітаю! Ми з чоловіком сьогодні святкуємо першу річницю

Дуже гарні

Нагадаємо, раніше Влад Яма наочно показав різницю в тому, як фотографуються дівчатка і хлопчики.

А ще Влад Яма показав, як з родиною відпочивав на Азовському морі. На фото потрапили відразу три покоління родини Ям.