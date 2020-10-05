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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу, а хто пройшов у сьомий ефір

Новость на русском → Понеділок 05 жовтня 2020 00:29
Танці з зірками 2020: хто покинув шоу, а хто пройшов у сьомий ефір Танці з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

6 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 4 жовтня

Танці з зірками 2020 6 ефір відбувся 4 жовтня на телеканалі "1+1". Попри те, що Олег Винник та Олена Шоптенко покинули шоу через дискваліфікацію за станом здоров'я, танцювальне шоу покинула пара Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, яка набрала найменше голосів телеглядачів.

При цьому найвищі оцінки судді віддали двом колишнім учасницям гурту "ВІА Гра" Санті Дімополус і Надії Мейхер. Вони отримали 39 балів.

Танці з зірками 2020: хто покинув шоу, а хто пройшов у сьомий ефір

Турнірна таблиця шостого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сьогодні був вечір українських виконавців. Пари танцювали під спів зірок і учасників "Голосу країни".

Співачка Санта Дімополус разом з Максом Леоновим станцювала ча-ча-ча під живе виконання української співачки Гайтани.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком танцювали фокстрот під живий спів TAYANNA.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук танцювали контемпорарі під пісню Тіни Кароль. За цей танець пара отримала 38 балів.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник разом з Аделіною Делі танцювали пасодобль під живий виступ гурту The Hardkiss. Їх танець також був високо оцінений.

Сергій Мельник і Аделіна Делі (відео: YouTube)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зробила чесні зізнання про Танці з зірками 2020.

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