Танці з зірками 2020: хто не пройшов у чвертьфінал

11 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 8 листопада

Танці з зірками 2020 11 ефір відбувся 8 листопада на телеканалі "1+1". Сьогодні учасники виконали по два танці: один з рідними, інший зі своїми партнерами. Дві пари, які набрали найменше голосів суддів і телеглядачів, танцювали "танець за життя": Надія Мейхер та Кирило Васюк, і Сергій Танчинец та Яна Цибульська. Судді вирішили, що проєкт покине лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Найвищі оцінки судді віддали екс-учасниці "ВІА Гри" Санті Дімопулос та Максу Леонову. Пара отримала максимальну кількість балів за два танці.

Турнірна таблиця одинадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В цей вечір Санта продемонструвала пристрасне танго, а також показала танець разом зі своїми дітьми.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Санта Дімопулос разом з дітьми (відео: YouTube)

Сьогодні був найзворушливіший ефір сезону. В "Сімейний вечір" перед найважливішим стрибком у чвертьфінал зіркам на допомогу прийшли їхні рідні, яких ви ніколи не бачили.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом з Дмитром Жуком танцювала квікстеп, який дуже сподобався всім суддям, а Влад Яма назвав кращим квікстепом сезону. Юлія також продемонструвала чуттєвий контепорарі разом з батьком.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Юлія Саніна разом з батьком (відео: YouTube)

Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком танцювала джайв. Крім того, вона вперше показала своїх маленьких дочок, з якими танцювала фольк.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Надія Мейхер з дочками (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ольга Фреймут висловилася про свій стан після коронавірусу, який застав її під час участі в шоу "Танці з зірками 2020".

Ми також писали про те, що Санта Дімопулос зробила визнання про партнера Надії Мейхер на "Танцях з зірками 2020".