Танці з зірками 2020: хто не пройшов у півфінал
12 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 15 листопада
Танці з зірками 2020 12 ефір відбувся 15 листопада на телеканалі "1+1". Сьогодні учасники виконали по три танці: перший - зі своїм партнером, другий танець з суддями, а третій - битва за місце в півфіналі. Найменше голосів телеглядачів отримав футболіст Сергій Мельник та його партнерка Аделіна Делі, вони покинули проєкт.
Найвищі оцінки судді віддали екс-учасниці "ВІА Гри" Санті Дімопулос та Максу Леонову. Пара отримала 100 балів.
Турнірна таблиця дванадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Санта продемонструвала чуттєвий вальс.
Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)
Також Санта показала страсну румбу разом з Максом Леоновим і Павлом Вишняковим.
Санта Дімопулос, Макс Леонов і Павло Вишняков (відео: YouTube)
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали хіп-хоп.
Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)
Саніна також продемонструвала віденський вальс разом з Дмитром Жуком і Владом Ямою.
Юлія Саніна, Дмитро Жук і Влад Яма (відео: YouTube)
Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком танцювала хіп-хоп.
Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)
Також Мейхер вийшла на паркет разом з Васюком і Григорієм Чапкісом, щоб танцювати Самбу.
Надія Мейхер, Кирило Васюк, Григорій Чапкіс (відео: YouTube)
Нагадаємо, Санта Дімопулос зробила раптову заяву про участь у "Танцях з зірками 2020". Зірка поскаржилася на труднощі на шляху до фіналу.
Раніше футболіст і екс-герой "Холостяка" Сергій Мельник розповів, як закрутився роман з екс-учасницею проєкту "Танці з зірками" Ганною Різатдіновою.