Танці з зірками 2020: хто пройшов у суперфінал

13 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 22 листопада

Танці з зірками 2020 13 ефір відбувся 22 листопада на телеканалі "1+1". Сьогодні учасники виконали по три танці: вперше в історії шоу танець з ведучими, європейська та латиноамериканська програми. Півфінал ніхто не покинув і все три пари: Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк будуть в суперфіналі, який пройде через тиждень, 29 листопада.

Найвищі оцінки судді віддали двом парам: Санті Дімопулос і Максу Леонову, і Юлії Саніної і Дімі Жуку. Пари отримали 119 балів. Надія Мейхер і Кирило Васюк отримали трохи менше - 116 балів.

Турнірна таблиця тринадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Відкривала півфінал колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос зі своїм партнером Максом Леоновим. Пара танцювала ча-ча-ча під хіт MONATIK.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали віденський вальс.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком танцювала найвойовничіший танець латиноамериканської програми – пасодобль.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Також вперше в історії проєкту ведуча шоу Тіна Кароль вийшла на паркет. Співачка танцювала румбу разом з Юлією Саніною і Дімою Жуком.

Юлія Саніна, Діма Жук і Тіна Кароль (відео: YouTube)

Інший ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов також вийшов на проєкт разом з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. Тріо танцювало квікстеп.

Надія Мейхер, Васюк Кирило і Юрій Горбунов (відео: YouTube)

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