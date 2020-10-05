ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Танці з зірками" 2020: у скандалі між Фреймут і Кухар поставлена крапка

Новость на русском → Понеділок 05 жовтня 2020 09:34
"Танці з зірками" 2020: у скандалі між Фреймут і Кухар поставлена крапка Катерина Кухар і Ольга Фреймут (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

На "Танцях з зірками" кожен ефір з'ясовують стосунки Ольга Фреймут і Катерина Кухар

Танці з зірками у шостому ефірі від 4 жовтня неодноразово дивували. Виліт актора Тараса Цимбалюка, дискваліфікація Винника, а тут ще й Фреймут з Кухар вирішили поставити крапку в тривалому скандалі.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина показали на паркеті ф'южн, а заспівав для них переможець п'ятого сезону "Голосу країни" отець Олександр. Головним сюрпризом стала підтримка мами і доньки Ольги, яких також задіяли у номері.

Глядачі скандували "Браво", Григорій Чапкіс похвалив "одухотворений" спектакль, який показала на сцені пара.

А ось Катерина Кухар натякнула, що Ольга в новому шоу "Маскарад" виконує роль "коричневого емодзі". На що Фреймут запропонувала Кухар дружбу.

"Ми вчора з чоловіком за тебе вболівали. І взагалі, Катя, давай дружити. Ну вже досить", - сказала Ольга.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина, ф'южн (відео: YouTube/ТСН)

За результатами останнього шостого ефіру від 4 жовтня, лідерами стали Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Вони набрали 39 балів із 40 можливих.

&quot;Танці з зірками&quot; 2020: у скандалі між Фреймут і Кухар поставлена крапка

Турнірна таблиця "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що кілька ефірів тому Ользі Фреймут набридла постійна критика з боку судді "Танців з зірками" Катерини Кухар. Телеведуча порадила балерині сходити в церкву, а на минулому ефірі і зовсім були подаровані ножиці з побажанням відрізати язик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах