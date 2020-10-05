"Танці з зірками" 2020: у скандалі між Фреймут і Кухар поставлена крапка

На "Танцях з зірками" кожен ефір з'ясовують стосунки Ольга Фреймут і Катерина Кухар

Танці з зірками у шостому ефірі від 4 жовтня неодноразово дивували. Виліт актора Тараса Цимбалюка, дискваліфікація Винника, а тут ще й Фреймут з Кухар вирішили поставити крапку в тривалому скандалі.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина показали на паркеті ф'южн, а заспівав для них переможець п'ятого сезону "Голосу країни" отець Олександр. Головним сюрпризом стала підтримка мами і доньки Ольги, яких також задіяли у номері.

Глядачі скандували "Браво", Григорій Чапкіс похвалив "одухотворений" спектакль, який показала на сцені пара.

А ось Катерина Кухар натякнула, що Ольга в новому шоу "Маскарад" виконує роль "коричневого емодзі". На що Фреймут запропонувала Кухар дружбу.

"Ми вчора з чоловіком за тебе вболівали. І взагалі, Катя, давай дружити. Ну вже досить", - сказала Ольга.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина, ф'южн (відео: YouTube/ТСН)

За результатами останнього шостого ефіру від 4 жовтня, лідерами стали Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Вони набрали 39 балів із 40 можливих.

Турнірна таблиця "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що кілька ефірів тому Ользі Фреймут набридла постійна критика з боку судді "Танців з зірками" Катерини Кухар. Телеведуча порадила балерині сходити в церкву, а на минулому ефірі і зовсім були подаровані ножиці з побажанням відрізати язик.