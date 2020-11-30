Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу
Фінальний 14 випуск шоу Танці з зірками 2020 відбувся 29 листопада
Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проєкті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. А Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце в батлі. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. І найбільше голосів отримала Санта Дімопулос і Макс Леонов, їм дістався кубок. При цьому Санта Дімопулос віддала кубок Юлії Саніній.
Санта заявила, що співачка заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.
Сьогодні пари танцювали шість танців. Перший, з яким прийшли на проєкт, другий - улюблений телеглядачів, третій - новий і танець перемоги, який включає три стилі.
Найвищі оцінки судді віддали Юлії Саніній і Дмитру Жуку - 118 балів.
Турнірна таблиця суперфіналу "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
У жіночому суперфіналі фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук продемонстрували глядачам і суддям нове пристрасне танго.
Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)
Екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком не просто танцювала новий танець фламенко, але і виконала оперну арію.
Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)
Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос зі своїм партнером Максом Леоновим танцювали новий чуттєвий танець у стилі фокстрот.
Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)
Санта також станцювала разом з Леоновим улюблений танець телеглядачів – рубму.
Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)
Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком продемонстрували темпераментне танго, яке дуже сподобалося телеглядачам.
Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)
Юлія Саніна і Дмитро Жук здивували на проєкті телеглядачів фокстротом, тому продемонстрували його в суперфіналі.
Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)
Нагадаємо, що ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу в якості танцівниці і вразила телеглядачів.
При цьому інший ведучий проєкту Юрій Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор.