Танці з зірками 2020: хто вилетів з дев'ятого прямого ефіру

9 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 25 жовтня

Танці з зірками 2020 9 ефір відбувся 25 жовтня на телеканалі "1+1". Сьогодні дві пари повинні були танцювати танець за життя: Надія Мейхер і Кирило Васюк, і Сергій Танчинец і Яна Цибульська, але актриса Дарина Петрожицька запропонувала залишити їх. Вона заявила, що хоче піти з проєкту, і їй дозволили це зробити.Таким чином на цьому тижні шоу покинула Дар'я Петрожицька і її партнер Ігор Гелуненко.

Найвищі оцінки судді віддали колишній вокалістці "ВІА Гри" Санті Дімопулос та її партнеру Максу Леонову і запрошеному гостю Іраклі Макацарія. Вони танцювали фламенко і отримали максимальну кількість балів від суддів – 40.

Турнірна таблиця дев'ятого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

При цьому Григорій Чапкіс заявив, що це був найкращий танець за сьогоднішній вечір.

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Іраклі Макацарія (відео: YouTube)

Сьогодні був "Вечір випускників". На паркет повернулися суперзірки минулих сезонів, які танцювали разом з парами, щоб допомогти їм стати ближче до кубка переможця.

Футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник разом з Аделіною Делі і Ганною Різатдіновою танцював віденський вальс.

Сергій Мельник, Аделіна Делі і Ганна Різатдінова (відео: YouTube)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом з Дмитром Дікусаром, який замінив Дмитра Жука через коронавірус, танцювала аргентинське танго утрьох із гостем ефіру Євгеном Котом.

Юлія Саніна, Дмитро Дікусар та Євген Кот (відео: YouTube)

Ще одна екс-вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком і Даніелем Салемом продемонстрували пасодобль.

Надія Мейхер, Васюк Кирило і Даніель Салем (відео: YouTube)

Нагадаємо, Чапкіс назвав краще танго на "Танцях з зірками" за всю історію проєкту.

Раніше Санта Дімопулос розповіла, хто переможе в шоу "Танці з зірками 2020".