Танці з зірками 2020: хто вилетів з проекту, а хто пройшов в 11 прямий ефір

10 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 1 листопада

Танці з зірками 2020 10 ефір відбувся 1 листопада на телеканалі "1+1". Сьогодні пари крім основного танцю брали участь ще в танцювальному батлі, за який також отримували оцінки суддів. При цьому танцю за життя не було, і шоу покинула пара, яка отримала найменше голосів від телеглядачів - Ольга Фреймут та Ілля Падзина.

Найвищі оцінки судді віддали колишньої вокалістки гурту "ВІА Гра" Надії Мейхер і її партнеру Кирилу Васюку. Вони отримали 118 балів.

Турнірна таблиця десятого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сьогодні був містичний вечір Хеллоуїна і в цьому ефірі учасники проєкту помінялися партнерами. Надія Мейхер танцювала віденський вальс з Максом Леоновим.

Надія Мейхер і Макс Леонов (відео: YouTube)

Друга екс-учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос танцювала фрістайл разом з Кирилом Васюком.

Санта Дімопулос і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна в цьому вечір танцювала разом з Іллею Падзиною. Пара продемонструвала ф'южн.

Юлія Саніна та Ілля Падзина (відео: YouTube)

Футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник разом з Яною Цибульською продемонстрували танго.

Сергій Мельник та Цибульська Яна (відео: YouTube)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зробила визнання про своїх чоловіків про ревнощі чоловіка.

Раніше Надія Мейхер пояснила провальну підтримку на "Танцях з зірками 2020".