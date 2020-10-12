Танці з зірками 2020: хто вилетів з сьомого ефіру шоу

7 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 11 жовтня

Танці з зірками 2020 7 ефір відбувся 11 жовтня на телеканалі "1 + 1". У цьому випуску шоу дві пари танцювали танець за життя - Надія Мейхер та Кирило Васюк, і Ольга Фреймут і Ілля Падзіна. Саме вони найменше набрали голосів телеглядачів. Але ніхто з них не залишив шоу. Судді так вирішили, оскільки Олег Винник і Олена Шоптенко відмовилися від продовження участі в проєкті.

Найвищі оцінки судді віддали екс-вокалісці "ВІА Гри" Санті Дімопулос та її партнеру Максу Леонову. Пара вразила суддів своїм джайвом і отримала максимальні оцінки – 40 балів.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Варто зазначити, що сьогодні всі пари танцювали виключно бальні танці латиноамериканської програми.

Турнірна таблиця п'ятого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна сьогодні відзначає 30-річчя. Разом зі своїм партнером Дмитром Жуком пара станцювала запальну самбу.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Ще одна колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком танцювали ча-ча-ча. Судді високо оцінили виступ.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька не перестає дивувати своїми новими несподіваними перевтіленнями. Сьогодні вона з партнером Ігорем Гелуненко виконала темпераментний пасодобль, який судді оцінили достойно.

Дар'я Петрожицкая та Ігор Гелуненко (відео: YouTube)

Футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник разом з Аделіною Делі в цей вечір танцювали джайв і зайняли сьогодні п'яте місце в турнірній таблиці суддів.

Сергій Мельник і Аделіна Делі (відео: YouTube)

Нагадаємо, Екс-Nikita висловилася про конфлікт Мейхер і Дімопулос на Танцях з зірками 2020 і розкрила таємниці шоу.

Раніше ми писали про те, що Ольга Фреймут висловилася про критику на "Танцях з зірками 2020" і пронизливий номер.