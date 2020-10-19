Танці з зірками 2020: хто вилетів з шоу, а хто пройшов дев'ятий прямий ефір

8 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 18 жовтня

Танці з зірками 2020 8 ефір відбувся 18 жовтня на телеканалі "1+1". Сьогодні дві пари танцювали танець за життя Ольга Фреймут та Ілля Падзина, і Позитив і Юлія Сахневич, але вони хворіють COVID, тому за них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Але це не допомогло. Судді вирішили, що покине шоу Позитив та Юлія Сахневич, які самі на паркет вийти не змогли.

Найвищі оцінки судді віддали футболіста і "Холостяку" Сергію Мельнику разом з Аделіною Делі. Пара танцювала запальний ф'южн, і отримала 39 балів.

Сергій Мельник і Аделіна Делі (відео: YouTube)

Сьогодні був особливий випуск, який присвячений Вєрці Сердючці. Пари танцювали під легендарні хіти артистки в новому звучанні.

Турнірна таблиця восьмого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом зі своїм партнером Дмитром Жуком танцювали джайв.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком танцювали танго, яке високо оцінили судді. При цьому Григорій Чапкіс заявив, що це було найкраще танго на проєкті.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Ще одна екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов продемонстрували сильний танець. Сьогодні пара танцювала диско.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова назвала своїх фаворитів на Танцях з зірками 2020.

Раніше Олена Шоптенко попрощалася з шоу "Танці з зірками".