Танці з зірками: Кухар і Фреймут влаштують жаркий батл під пісні Сердючки

Танці з зірками у 8 ефірі покажуть неймовірне шоу під хіти Вєрки Сердючки

Танці з зірками готують у новому восьмому ефірі, мабуть, найбільш грандіозне шоу за весь сезон 2020-го. Адже в цю неділю буде запалювати Вєрка Сердючка - всі без виключення номери поставлять під її головні хіти.

Ще одним гострим моментом шоу стане батл між Ольгою Фреймут і Катериною Кухар. Конфлікт між двома дівчатами розпочався з самого початку проекту, і тепер він досягне апогею.

А ось Сергій Танчинець і його партнерка Яна Цибульська спробують підкорити хіп-хоп під пісню "Танці Lasha Tumbai". Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповість свою особисту "історію Попелюшки" і виконає на паркеті з Ігорем Гелуненко фокстрот під трек "Если вам немного за тридцать".

Санта Дімопулос з Максом Леоновим виконають на паркеті диско під пісню "Дольче & Габбана", а Надія Мейхер і Кирило Васюк будуть танцювати танго під хіт "Тук, тук, тук".

Вєрка Сердючка буде запалювати на "Танцях з зірками"

На минулому ефірі Оля Фреймут відповіла Катерині Кухар запрошенням станцювати на паркеті разом. Найсуворіша суддя проекту, своєю чергою, прийняла виклик, тому чи глядачі побачать на паркеті спільний виступ дівчат, дізнаємося незабаром.

А ось чи станцює пара Позитива і Юлії Сахневич у восьмому прямому ефірі шоу, глядачі дізнаються вже в неділю.

Зустрічати пари на балконі буде українська телеведуча, артистка-менторка Ольга Горбачова.

Ольга Горбачова зустріне учасників на балконі

Почнеться феєричне шоу о 21:00 на каналі 1+1. Після того, як пари закінчать виступати, глядачі зможуть проголосувати за своїх улюбленців. Зробити це можна, відправивши смс-повідомлення або проголосувавши у програмі "1plus1.video".

З одного мобільного номера можна зробити 50 дзвінків або відправити 50 смс. А в додатку доступна функція "Суперголос", яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 "Суперголосів" за одного учасника.

Нагадаємо, що у попередньому випуску танцювальний батл влаштовували головні конкурентки шоу - Надія Мейхер та Санта Дімопулос. Вони завершили танець пристрасним поцілунком.

Зазначимо, що нещодавно Вєрка Сердючка зі своїм бендом хвацько витанцьовувала на весіллі Володимира Остапчука.

Також ми писали, що названо ім'я головного невдахи восьмого прямого ефіру "Танців з зірками".