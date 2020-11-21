Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з півфіналу

Танці з зірками за півкроку від суперфіналу

Танці з зірками в неділю, 22 листопада, покажуть в 13-му ефірі півфінальний виступ трьох пар. І битва за кубок "Танців" стане особливо жорсткою, тому що буде жіночою. Хто ж має найбільші шанси на виліт: Юлія Саніна, Надія Мейхер або Санта Дімопулос?

Українські букмекерські сайти приймають ставки на головне танцювальне шоу країни. І, згідно з їхнім прогнозом, у суперфінал не зможе потрапити пара Надії Мейхер і Кирила Васюка.

Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:

Надія Мейхер: 4.00;

Юлія Саніна: 3.00;

Санта Дімопулос: 2.00.

Відзначимо, що це перший раз, коли Юлія Саніна і Діма Жук випередили пишногруду екс-"ВІА Гру".

Нагадаємо, що в півфіналі танцювати будуть три пари:

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Юлія Саніна і Діма Жук

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Чвертьфіналісти шоу "Танці з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Цікаво, що останні два ефіри букмекери безпомилково спрогнозували виліт учасників шоу.

Нагадаємо, що чвертьфінал покинула пара Сергія Мельника та Аделіни Делі. Вони набрали найменше голосів під час останнього ефіру. При цьому їхній вихід викликав скандал, і пов'язано це з Катериною Кухар.

Раніше ми також писали, що Надію Мейхер розкритикували за невдалий і вульгарний образ на "Танцях з зірками".