ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з півфіналу

Новость на русском → Субота 21 листопада 2020 08:03
Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з півфіналу Танці з зірками 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками за півкроку від суперфіналу

Танці з зірками в неділю, 22 листопада, покажуть в 13-му ефірі півфінальний виступ трьох пар. І битва за кубок "Танців" стане особливо жорсткою, тому що буде жіночою. Хто ж має найбільші шанси на виліт: Юлія Саніна, Надія Мейхер або Санта Дімопулос?

Українські букмекерські сайти приймають ставки на головне танцювальне шоу країни. І, згідно з їхнім прогнозом, у суперфінал не зможе потрапити пара Надії Мейхер і Кирила Васюка.

Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:

  • Надія Мейхер: 4.00;
  • Юлія Саніна: 3.00;
  • Санта Дімопулос: 2.00.

    Відзначимо, що це перший раз, коли Юлія Саніна і Діма Жук випередили пишногруду екс-"ВІА Гру".

    Нагадаємо, що в півфіналі танцювати будуть три пари:

    • Санта Дімопулос і Макс Леонов
    • Юлія Саніна і Діма Жук
    • Надія Мейхер і Кирило Васюк

    Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з півфіналу

    Чвертьфіналісти шоу "Танці з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

    Цікаво, що останні два ефіри букмекери безпомилково спрогнозували виліт учасників шоу.

    Нагадаємо, що чвертьфінал покинула пара Сергія Мельника та Аделіни Делі. Вони набрали найменше голосів під час останнього ефіру. При цьому їхній вихід викликав скандал, і пов'язано це з Катериною Кухар.

    Раніше ми також писали, що Надію Мейхер розкритикували за невдалий і вульгарний образ на "Танцях з зірками".

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами
    Скандали тижня
    Скандали тижня
    Танці з зірками: інтриги шоу
    Танці з зірками: інтриги шоу
    Гарячі фото знаменитостей
    Гарячі фото знаменитостей
    NEWS
    В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу
    РБК-Українаінформаційне агентство В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу