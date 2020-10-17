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Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 8 ефіру

Новость на русском → Субота 17 жовтня 2020 13:00
Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 8 ефіру Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Названі імена фаворитів і лузерів майбутнього восьмого ефіру Танців з зірками 2020

Танці з зірками 2020 продовжують дивувати українського глядача фантастичними номерами. Попри коронавірус, що вносить свої корективи в турнірну таблицю, учасники продовжують впевнено йти до фіналу. Пропонуємо вам ознайомитися з розстановкою сил на восьмий ефір, який стартує на каналі 1+1 рівно о 21:00 в неділю, 18 жовтня.

Поки вісім зірок і їхні професійні партнери продовжують потіти в танцювальних класах, аби вразити глядачів на паркеті, букмекери приймають ставки.

І найбільше шансів вилетіти у Сергія Танчинця, фронтмена групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коефіцієнт на його виліт 25.0.

Коефіцієнти ставок на вибування з 8-го ефіру Танців з зірками виглядає так:

  • Сергій Танчинець: Так 25.0;
  • Дар'я Петрожицька: Так 15.0;
  • Сергій Мельник: Так 15.0;
  • Позитив: Так 7.00;
  • Ольга Фреймут: Так 7.00;
  • Юлія Саніна: Так 6.00;
  • Надія Мейхер: Так 3.50;
  • Санта Дімопулос: Так 1.90;

Втім, якщо Позитив, хворий на коронавірус, в цей раз не станцює з партнеркою Юлею Сахневич, йому загрожує дискваліфікація за два пропуски.

Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 8 ефіру

Турнірна таблиця Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1

Цікаво, що букмекери вже котрий ефір пророкують Танчинцю виліт. Але тиждень тому проєкт не залишив ніхто. Такий виняток організатори зробили через виліт напередодні одразу двох пар - Тараса Цимбалюка та Яни Заєць, а також Олега Винника та Олени Шоптенко (пара покинула проект через коронавірус).

З усім тим кілька ефірів тому букмекери точно спрогнозували виліт реп-виконавиці Alyona Alyona.

Нагадаємо, що самим неймовірним моментом минулого ефіру Танців з зірками став пристрасний поцілунок головних суперниць шоу Надії Мейхер та Санти Дімопулос.

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