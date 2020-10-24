Танці з зірками повернуть на паркет "ветеранів": такого ефіру ще не було

Танці з зірками 25 жовтня покажуть неймовірні тріо з випускниками шоу

Танці з зірками у десятому випуску, який покажуть в неділю, 25 жовтня, здивують глядачів поверненням випускників шоу минулих років. Всі пари будуть виходити на паркет втрьох, такого ефіру в цьому сезоні ще не було, але він є традиційним для дев'ятого епізоду шоу.

А ось на балконі зірок будуть зустрічати Потап з 12-річним сином Андрієм. Запрошеною ж суддею стане телеведуча Маша Єфросиніна. Спеціальними гостями дев'ятого ефіру будуть група MOZGI & Magic Five, які презентують прем'єру фіта "Покажу тобі Magic".

З ким же будуть танцювати зіркові пари "Танців з зірками 2020"?

Сергій Танчинець і Яна Цибульська виконають ф'южн під "Ѕеху back" Justin Timberlake, а допомагати парі буде співачка Michelle Andrade.

Юлія Саніна і Діма Жук спробують підкорити танго разом з переможцем минулого сезону шоу Євгеном Котом.

Леся Нікітюк вийде на паркет з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною, які станцюють на паркеті страсну румбу під "Golden eye" Tina Turner.

Надії Мейхер та Кирилу Васюку компанію в пасадоблі під "O Fortuna" Carmina Burana складе Даніель Салем.

Кирило Васюк, Надія Мейхер і Даніель Салем (фото: 1plus1.ua)

А ось друга "ВІА Гра"Санта Дімопулос з партнером Максом Леоновим виконають фламенко під "ain't Funny" Jenifer Lopez в компанії з Іраклієм Макацарія.

Холостяк Сергій Мельник зі своєю партнеркою Аделіной Делі танцюватимуть віденський вальс разом з Ганною Різатдіновою під "Say Something" A great big world.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко разом з Ольгою Сумською будуть вражати глядачів і суддів модерном.

Ігор Гелуненко, Дар'я Петрожицька і Ольга Сумська (фото: 1plus1.ua)

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс назвав найкраще танго за всю історію проекту "Танці з зірками".

Також повідомлялося, що у восьмому ефірі різко помінялися фаворити "Танців з зірками".