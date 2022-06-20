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Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війною

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Понеділок 20 червня 2022 14:34
Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війною Тарас Цимбалюк з дружиною Тіною Антоненко (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Марина Настевич

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Піймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк повідомив про розлучення з дружиною, візажисткою Тіною Антоненко після року в шлюбі.

Про розставання Тарас і Тіна повідомили на своїх сторінках в Instagram.

Відзначимо, що пара була разом 4 роки, з них рік в офіційному шлюбі. Однак війна стала непереборною перешкодою для їх сім'ї, зізналася Антоненко.

"Ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе, я не стану давати ніяких коментарів (власне, як завжди)", - написала Тіна.

Дівчина додала, що дуже вдячна колишньому чоловікові за час, проведений разом.

"Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили удвох, за досвід і розвиток", - поділилася Антоненко.

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війною

Тіна зізналася, що причиною розставання стала війна (instagram.com/tina_antonenko)

У свою чергу, секс-символ українського кіно повідомив про розрив у своїх Instagram-історіях. Актор опублікував фото з колишньою коханою і зазначив, що вони вибрали різні дороги.

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних 4 років разом таке буває. Щоб продовжити залишатися щасливими, повинні вибрати різні дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - написав Тарас.

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війною

Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною Тіною Антоненко (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко побралися в 2020 році. Актор зробив візажистці пропозицію в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". 3 липня 2021 року пара узаконила свої стосунки - весілля пройшло в Карпатах, в колі сім'ї та друзів.

Дивіться спільні фото Тараса і Тіни:

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війноюТарас і Тіна були красивою парою (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Раніше ми писали, що син Олександра Роднянського, Олександр Роднянський-молодший розлучився з дружиною - російською актрисою Яніною Студиліною. Дівчина залишилася в Росії, в той час як чоловік повернувся в Україну, щоб допомагати своїй країні під час війни.

Також повідомлялося, що лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.

Зауважимо, що цієї весни також розлучилися Надя Дорофєєва і Дантес.

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Тарас Цымбалюк звезды шоу-бизнеса
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