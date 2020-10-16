TAYANNA відверто зізналася про особисте: от так зараз і живу

TAYANNA зізналася, що припинила ганятися за щастям

TAYANNA розповіла, як вона відчула щастя, коли перестала за ним гнатися. Співачка прийшла до висновку, що поки всі навколо женуться за успіхом, забувають насолоджуватися життям і простими речами, які теж можуть приносити радість.

"Я багато разів думала про те, що таке щастя. Ну справді, як його можна описати та відчути? Тоді для себе зрозуміла одну штуку: це коли мені класно, а в голову не приходять дурні думки. Я і мій син живі та здорові. У мене є що їсти і є робота, нічого поганого не відбувається - це щастя", - розповіла Тетяна Решетняк у шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

За словами зірки, людям постійно треба спрямовувати себе на правильну дорогу. Повертати в реальність, а не жити минулим.

Леся Нікітюк, Катерина Кухар, Тіна Кароль і Тетяна Решетняк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресслужба Нового каналу)

"Часто розмірковувала: от мені стане класно, коли буде те і те. А потім подумала, чому мені зараз не може бути класно? І припинила гнатися за щастям", - зауважила співачка.

Дівчина каже, що в кожного з нас і так багато страхів щодо майбутнього.



"Не варто мучитися поганими думками. Наповнюю себе позитивними, що все буде добре. От так зараз і живу. Мені здається, що я на правильному шляху. І це краще, ніж "песимістичний реаліст", - резюмувала TAYANNA.

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