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Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку

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Понеділок 11 жовтня 2021 11:32
Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано поділилася яскравими кадрами з пологового будинку, та ще й з новонародженою дитиною на руках. Втім, вітати зірку з поповненням поки рано - вона їздила зустрічати подругу, яка народила дочку.

Милі фото біля виходу з пологового будинку артистка опублікувала в Instagram.

На знімках Леся зображена разом з подругою - співачкою Лією Лі, яка 7 жовтня стала мамою малятка Мії. Нікітюк з великою компанією родичів і друзів вирушила зустрічати їх.

Леді Ле добре підготувалася і прийшла з величезним букетом білих троянд і повітряними кульками. А одяглася вона в рожеву толстовку з іменами мами і дочки - "Лія&Мія", а також бежеві штани. Ведуча зробила ніжний макіяж і залишила розпущеним волосся.

Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинкуТобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку

На одному зі знімків Леся зображена з новонародженим малятком на руках, ніжно дивлячись на неї.

Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку

Леся Нікітюк розчулила кадрами з новонародженою дитиною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ще одна моя підписниця народилася, Мія. Лія, ти будеш класна мамка", - підписала фото Нікітюк.

Фолловери тут же відзначили, як їй личать знімки з малюком і закликали обзаводитися вже своїми.

  • Леся, давай народжуй. Ти будеш теж класна мамка
  • Вітаю Лію з донечкою! Будьте щасливі!!!
  • Боже, таки милі, ти будеш крутою тіткою
  • Дівчата, ви просто супер
  • Так мило
  • Леся, як тобі личить
  • Ві гарно дивитесь з малям
  • Прекрасні
  • Лесюня, пора вже своїх
  • Ой вам так йде. Підписниця з пелюшок
  • Ну які ж ви миииилі

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом і отримала порівняння з лялькою Барбі.

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Леся Нікітюк
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