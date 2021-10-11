Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано поділилася яскравими кадрами з пологового будинку, та ще й з новонародженою дитиною на руках. Втім, вітати зірку з поповненням поки рано - вона їздила зустрічати подругу, яка народила дочку.
Милі фото біля виходу з пологового будинку артистка опублікувала в Instagram.
На знімках Леся зображена разом з подругою - співачкою Лією Лі, яка 7 жовтня стала мамою малятка Мії. Нікітюк з великою компанією родичів і друзів вирушила зустрічати їх.
Леді Ле добре підготувалася і прийшла з величезним букетом білих троянд і повітряними кульками. А одяглася вона в рожеву толстовку з іменами мами і дочки - "Лія&Мія", а також бежеві штани. Ведуча зробила ніжний макіяж і залишила розпущеним волосся.
На одному зі знімків Леся зображена з новонародженим малятком на руках, ніжно дивлячись на неї.
Леся Нікітюк розчулила кадрами з новонародженою дитиною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ще одна моя підписниця народилася, Мія. Лія, ти будеш класна мамка", - підписала фото Нікітюк.
Фолловери тут же відзначили, як їй личать знімки з малюком і закликали обзаводитися вже своїми.
- Леся, давай народжуй. Ти будеш теж класна мамка
- Вітаю Лію з донечкою! Будьте щасливі!!!
- Боже, таки милі, ти будеш крутою тіткою
- Дівчата, ви просто супер
- Так мило
- Леся, як тобі личить
- Ві гарно дивитесь з малям
- Прекрасні
- Лесюня, пора вже своїх
- Ой вам так йде. Підписниця з пелюшок
- Ну які ж ви миииилі
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом і отримала порівняння з лялькою Барбі.