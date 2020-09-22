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Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія в облягаючому одязі похвалилася спортивною фігурою

Новость на русском → Вівторок 22 вересня 2020 21:21
Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія в облягаючому одязі похвалилася спортивною фігурою Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Зірка мотивувала фанатів

Єва Лонгорія завжди прагне бути справжнім мотиватором для своїх численних шанувальників. Після вагітності зірці було нелегко повернутися в ідеальну форму. Тим не менш, їй це вдалося віртуозно. Тепер Єва регулярно відвідує спортзал, щоб підтримувати свою бездоганну фігуру. А заодно дати надію всім, хто вважає, що йому не досягти видимих результатів.

Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія в облягаючому одязі похвалилася спортивною фігурою

Єва Лонгорія любить надихати на спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Цього разу Лонгорія обрала для походу у спортзал новий образ. Вона одягла кроп-топ з довгими рукавами і легінси блакитного відтінку з напівпрозорими вставками. В додаток до них актриса взула сині кросівки. Волосся красуня прибрала в хвіст, макіяж не робила. Як видно, актриса збиралася добре попрацювати над фігурою, а селфі стало приємним доповненням до програми. На фото вона зазначила свого фітнес-тренера. "Попереду прекрасний тиждень! Не забудьте зареєструватися для голосування", – написала 45-річна зірка під життєрадісним знімком.

Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія в облягаючому одязі похвалилася спортивною фігурою

Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Фолловери Єви подякували їй за нагадування, а заодно висловили захоплення від спортивного тіла молодої мами. До речі, днями Єва показала нове фото зі своїм сином Санті. Вони позують на кухні. Знаменита мама пригощає дитину сиром і фруктами, що красиво розкладені на блюді. Обидва вони виглядають, немов з рекламного плаката. Скоріше за все, юний спадкоємець зірки "Відчайдушних домогосподарок" з ранніх років освоює професію моделі.

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