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Тіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницями

Новость на русском → США, Понеділок 26 квітня 2021 22:24
Тіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницями Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

25-річна супермодель Кендалл Дженнер знову змусила серця фанатів битися частіше. Все тому, що в блозі дівчини з'явилися нові фото в бікіні.

Новий пост Кендалл Дженнер присвятила не пляжним лукам, але саме вони привернули максимум уваги.

Кендалл Дженнер приєдналася до загального святкування Дня Землі, опублікувавши серію фото з різних куточків планети. При цьому зірка додала і кілька гарячих пляжних образів. Так, на одному фото Кендалл постала на березі океану, повернувшись до камери спиною.

Тіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницямиТіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницямиКендалл Дженнер знову підкорила мережу (фото: instagram.com/kendalljenner)

Дівчина мрійливо дивиться вдалину, при цьому демонструючи свою спортивну фігуру. Тонка талія, стрункі ноги і пружні сідниці моделі просто звели мережу з розуму. "Просто мрія!", "Ох вау", "Моя рольова модель", "Моє серце", - пишуть схвильовані фоловери.

До слова, Дженнер завжди чітко давала всім зрозуміти: не варто сподіватися на одну генетику. Без регулярних фізичних навантажень фігура не буде ідеальною. "Це тіло саме себе не зробить!",- гасло однієї з найкрасивіших моделей сучасності. І, схоже, ця формула працює!

Раніше Кендалл Дженнер показала свою любов до "невидимих" бікіні.

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