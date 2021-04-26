Тіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницями

25-річна супермодель Кендалл Дженнер знову змусила серця фанатів битися частіше. Все тому, що в блозі дівчини з'явилися нові фото в бікіні.

Новий пост Кендалл Дженнер присвятила не пляжним лукам, але саме вони привернули максимум уваги.

Кендалл Дженнер приєдналася до загального святкування Дня Землі, опублікувавши серію фото з різних куточків планети. При цьому зірка додала і кілька гарячих пляжних образів. Так, на одному фото Кендалл постала на березі океану, повернувшись до камери спиною.

Кендалл Дженнер знову підкорила мережу (фото: instagram.com/kendalljenner)

Дівчина мрійливо дивиться вдалину, при цьому демонструючи свою спортивну фігуру. Тонка талія, стрункі ноги і пружні сідниці моделі просто звели мережу з розуму. "Просто мрія!", "Ох вау", "Моя рольова модель", "Моє серце", - пишуть схвильовані фоловери.

До слова, Дженнер завжди чітко давала всім зрозуміти: не варто сподіватися на одну генетику. Без регулярних фізичних навантажень фігура не буде ідеальною. "Це тіло саме себе не зробить!",- гасло однієї з найкрасивіших моделей сучасності. І, схоже, ця формула працює!