ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігури

Новость на русском → США, П'ятниця 19 лютого 2021 22:19
Тіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігури Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян постала перед фанатами в новому стильному образі. А також поділилася секретом своєї помітно помітно більш стрункої фігури.

Серія фото в незвичайному вбранні з'явилася в особистому блозі Кім в мережі Instagram.

Кім одягла сірі штани з накладними кишенями в стилі сафарі, а також укорочену блузу незвичайного крою з ліфом, довгими рукавами і зав'язками на спині. Доповнили образ ботильйони на високих шпильках і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка розпустила, а макіяж зробила свій звичний. Примітно, що відтінок вона знову вибрала свій рідний - темно-каштановий. Виглядає 40-річна бізнесвумен помітно більш свіжою і стрункою. А потому вона вирішила поділитися секретом своєї розкішної фігури.

Тіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігуриТіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігуриТіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігури

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підпису вона позначила секрет свого преображення. Кім написала, що "рослинна основа приносить користь тілу". Знаменитість давно розповідала, що овочі, зелень і горіхи складають основу її раціону. І результат очевидний!

Тіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігури

Старша дочка Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також багатодітна мама показала нові фото своєї старшої дочки, 7-річної Норт. Дівчинка закохана в стиль і моду, а тому часто грає з мамою, приміряючи різні образи. Кім не змогла стримати розчулення і запостила цілу серію фото з юною іконою стилю.

Раніше ми писали про те, як переживає розлучення з Кім Кардашьян Каньє Уест. Так, реперу доводиться ще більш нелегко, ніж інстадіві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу схуднення стиль мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Розмитнити "євробляху" тепер можна за копійки. Але пощастило не всім
Розмитнити "євробляху" тепер можна за копійки. Але пощастило не всім