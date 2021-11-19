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Тепер вже точно: Кім Кардашьян і Піт Девідсон зустрічаються

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П'ятниця 19 листопада 2021 22:10
Тепер вже точно: Кім Кардашьян і Піт Девідсон зустрічаються Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

41-річна Кім Кардашьян і 28-річний Піт Девідсон останнім часом змусили говорити про себе світові ЗМІ. Інсайдери натякали на почуття пари і початок нового роману. І ось він офіційно підтвердився.

Вчора в мережу потрапило фото, зроблене папараці, на якому пара тримається за руки. Такий знімок можна вважати офіційним підтвердженням відносин. Але є й інші думки.

Так, історію Кім і Піта багато хто вважає вигаданою. Нібито так знамените сімейство хоче відвернути увагу від скандалу, в який потрапив бойфренд вагітної Кайлі Дженнер - Тревіс Скотт. Причому вважається, що такий хід придумала мама Кім Кардашьян - Кріс Дженнер.

Днями пара також була відображена на дні народження Девідсона. Комік опублікував у своєму блозі загальне фото, там же була відображена і Кріс Дженнер.

Тепер вже точно: Кім Кардашьян і Піт Девідсон зустрічаютьсяПітт і Кім підігрівають чутки про роман (фото: instagram.com/petedavidsons)

Нагадаємо, на концерті Тревіса стався трагічний інцидент. Через тисняву загинуло 10 осіб, у тому числі і діти. Скотт, який відразу приніс свої співчуття і запропонував допомогу сім'ям постраждалим, все ж зіткнувся з неприємностями. Один з шанувальників подав на нього до суду, бажаючи компенсації 1 000 000 доларів.

Колишній чоловік Кім Каньє Уест, за запевненнями інсайдерів, дуже ревнує Кім і навіть хотів повернути її. У той же час сам він вийшов у світ з передбачуваною новою дівчиною, якою виявилася 22-річна модель Вінетрія.

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