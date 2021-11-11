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Тісно в мені: Сєдокова в латексному плащі і панчохах зробила заяву, чоловік відреагував

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Четвер 11 листопада 2021 16:37
Тісно в мені: Сєдокова в латексному плащі і панчохах зробила заяву, чоловік відреагував Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Седокова - емоційна людина. Вона ділится з шанувальниками в соцмережах радощами і переживаннями, а її 5 мільйонів підписників пильно стежать за життям зірки. Нещодавно вона переполошила фанів зявленням про емоційну нестабільність і навіть прийняла рішення на час зникнути з їх поля зору, але тепер вирішила ефектно повідомити про повернення до колишнього образу, в якому її відмінно знають і люблять.

На сторінці в Instagram Анна запостила пікантне відео.

Вона показала ауттейкі еротичної фотозйомки, на яких позує в блискучому латексному плащі, під яким видно панчохи на підв'язках. Анна ефектно закидає ногу на ногу, демонструючи спокусливу деталях гардеробу.

"Аня повертається. Прости "жінка з реклами йогуртів". Але мені в тобі тісно", ... - зробила зізнання співачка.

Одним з перших на відверті кадри відреагував чоловік Сєдокової Яніс Тімма. Він залишив під її постом сердечка і смайли з полум'ям.

Шанувальники Сєдокової не відпустили її без компліментів.

  • Завжди згадую вашу фразу: не треба приховувати свою сексуальність
  • Ось вона - краса
  • Шикарна, вогняна
  • Пожежа
  • Неймовірно красива
  • Класна дівчина, сексі
  • Аня, ви прекрасні
  • Аня сексі. Красуня чарівлива і мила
  • Пікантний образ, пікантні фігуристі ніжки

Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова розповіла про емоційні скандали з третім чоловіком і подякувала йому за терпіння і розуміння.

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Ганна Сєдокова
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