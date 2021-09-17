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Тигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком

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П'ятниця 17 вересня 2021 12:32
Тигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк останнім часом радує шанувальників яскравими і ефектними образами. Так, нещодавно телеведуча відвідала блогерську премію в ефектній сукні "кольору апероль", а на свіжих знімках показала свій лук для "нічної зміни".

Відповідні фото Леді Ле опублікувала у своєму Instagram.

Зірка постала в чорних міні-шортах і об'ємному сірому піджаку з широким ременем. Також Нікітюк взула бордові шкіряні ботфорти, які так і прикували увагу до її довгих ніжок.

Леся позувала в темний час доби на стежці серед кущів.

Тигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним лукомТигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним лукомТигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком

Леся Нікітюк показала ефектний образ з ботфортами для нічної зміни (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пішла в нічну зміну... а ви відпочивайте, дивіться фільми, приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя ... Еееееее, ненавіжуууууу", - підписала кадри ведуча.

Менш ніж за добу пост набрав більше 52 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

"Боже, яка модна", - написав український дизайнер Андре Тан.

"Тигриця", - зазначив телеведучий Богдан Юсипчук.

Решта фоловерів теж не залишилися осторонь.

  • Класні чоботи!
  • Леся, візьміть мене на роботу!
  • Дуже гарно
  • Неймовірна
  • Пора застрахувати вже ті ноги, хоча б на 42 тисячі
  • Красуня
  • Чобітки вогонь
  • Емейзінг, Леся!!!
  • Шикарна як завжди, ви - моя мотивація

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі, наслідуючи Кім Кардашьян.

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