Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами млосно позувала на підлозі: тільки для тебе
Тіна Кароль порадувала шанувальників новим відвертим фотосетом в ефектному вбранні. Крім того, поп-діва заінтригувала підписом до знімків.
Відповідні кадри співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тіна позувала в облягаючому яскраво-рожевому платті в підлогу з пікантними розрізами в районі грудей і живота. Зірка доповнила лук бежевими босоніжками на шпильці і красивим укладанням хвилями, а також зробила ефектний макіяж з темно-червоною помадою.
На знімках Кароль відображена стоячи, а також на підлозі в різноманітних позах, одна гарячіше іншої. При цьому можна добре розгледіти шикарні форми артистки.
Тіна Кароль показала розкішні форми в томній зйомці на підлозі (фото: instagram.com/tina_karol)
Підпис до фото також викликав інтерес і бурхливі обговорення у шанувальників.
"Інтриги і любов замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - загадково написала Тіна.
Фолловери засипали співачку компліментами і почали гадати, кому ж присвячені ці рядки. Не обійшлося і без згадки молдавського артиста Дана Балана, з якому Кароль приписували роман.
- Нова пісня? Нова загадка?
- Які рядки, яка Тіна
- Вау, ну крашиха!
- Для кого ж всі ці концерти?
- Найкрасивіша
- Тінааааааа, що ти робиш. Я втомилася падати від твоєї краси
- Тим часом Балан: я виграв це життя, курки
- Шикарна жінка
- Як ви чудово виглядаєте, дивлюся і очей не відірвати!!!!
- Неймовірно красиво
- Неймовірна
- Мрія кожного
- Як принцеса зі східної казки
Раніше ми писали, що Тіна Кароль здивувала вмістом своєї сумочки.