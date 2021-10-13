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Тіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відео

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Середа 13 жовтня 2021 18:16
Тіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відео Тіна Кароль і Ivan NAVI (колаж Lite)
Автор: Lite

Тіна Кароль та Ivan NAVI представили mood video на ремікс пісні "Ангели все знають" та показали шанувальникам як проводили разом час у Львові.

Дуетна пісня була презентована в рамках альбому "Молода кров". Тоді ж артисти під час спільного дзвінка в Instagram домовились зустрітись в місті Лева в рамках концертного туру співачки та провести разом час.

У Львові Тіна Кароль та Ivan NAVI влаштували сюрприз шанувальникам і спільно презентували пісню "Ангели все знають" на сцені.

Наприкінці пісні Іван несподівано підняв та закрутив Тіну в вихорі, зірвавши оплески понад тисячної зали. Окрім виступу, артисти встигли разом погуляти містом.

Тіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відеоТіна Кароль і Ivan NAVI влаштували романтику у Львові під українську пісню: ніжне відео

Тіна Кароль і Ivan NAVI прогулялися Львовом

"Львів - моє рідне місто і я знаю всі найкрасивіші його куточки. Часу було небагато, адже нас ще чекав саундчек і виступ ввечері, але все ж екскурсія вдалась. Моментами ми дуркували - як діти, фотографувались, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави та навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста, який, побачивши нас з Тіною, зіграв імпровізовано на бандурі "Ангели все знають". Така легка атмосфера може бути тільки у Львові. Хочу, аби її відчули всі, хто буде дивитись відео", - коментує Ivan NAVI.

"Красивий Львів. Красива пісня. А що знають ангели, лише можна гадати. Молода кров кипить, я тішусь", - додала Тіна Кароль.

Раніше ми писали, що українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах.

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Тіна Кароль
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