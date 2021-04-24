Тіна Кароль приголомшила несподіваним зізнанням: "закохана, як дура"

Порпулярна українська співачка Тіна Кароль не любить розповідати про особисте. Однак у новому інтерв'ю 36-річна зірка несподівано зізналася, що шалено закохана.

Таке одкровення артистка зробила в програмі "ЖВЛ" . Вона зазначила, що їй подобається періодичний стан закоханості, в якому вона знаходиться і зараз.

"Я закохана, як дура, але це класно, я люблю цей стан. Я в ньому перебуваю періодично, навіть якщо нікому про це не розповідаю", – зізналася Кароль.

За словами Тіни, для неї слово "любов" має дещо інше значення.

"Необов'язково ж бути закоханою в одну людину. У мене взагалі слово "любов" має інший вимір. Це не просто щось фізичне. Це ментальна закоханість - і вона постійно", - додала поп-діва.

У житті співачка вважає себе зухвалою і вимогливою.

"Я зухвала. А як ти думала, що все ось це – "на ніжному"? Ні! Я, звичайно, тактовна, вихована, але зухвала. Зухвала - це не погано. А як сьогодні без цього? Я хочу більшого. Вимагаю більшого, починаючи з себе", – заявила виконавиця.



Кароль також зізналася, що їй хочеться стати м'якше.



"Хочеться. Ну і що? Перехочеться", - сказала вона, підкресливши, що жінці важливо бути поруч з чоловіком.

Але при цьому жінка повинна бути незалежною.



"Але чоловік не повинен давати жінці можливості, щоб вона розм'якла. Тоді ці відносини потонуть в побуті. Тобто повинна бути своя незалежність – поруч, але у кожного має бути свій простір", - підсумувала Тіна.

Нагадаємо, що в 2013 році помер чоловік співачки Євген Огір, за якого вона вийшла заміж в 2008 році. Його не стало на 33-му році життя через рак шлунка. Відтоді сина Веніаміна, який народився 18 листопада 2008 року, Тіна виховує одна. Вона не була помічена з залицяльниками і стверджувала, що можна жити повноцінним життям і без чоловіка, а головний чоловік в її житті - її син.

Однак два роки тому після зйомок шоу "Голос країни-9" фанати заговорили про роман Тіни Кароль і молдавського артиста Дана Балана. Парочка лише підігріває чутки спільними фото і виступами, проте прямо цю тему не коментує.

Тіна Кароль і Дан Балан (фото: instagram.com/1plus1_ua)