Тіна Кароль спантеличила шанувальників натяком про шлюб
Тіна Кароль, яка нещодавно зізнавалася про віру в доленосні зустрічі, продовжила традицію відвертого спілкування зі своїми шанувальниками та підписниками Patreon, і в форматі гри "Правда чи дія" ошелешила фанів несподіваним висловлюванням про заміжжя.
36-річна поп-діва опублікувала відео з відповідями на питання або виконаними челленджами на своєму YouTube-каналі.
Потрібно сказати, що ролик вийшов досить веселим - артистка була в піднесеному настрої та жартувала, з готовністю демонструвала художні навички (намалювала портрет своєї кішки на прізвисько Жемука), стояла на одній нозі хвилину, співала без підготовки та без музичного супроводу...
І ось в одній із записок було прохання прочитати свій улюблений вірш або чотиривірш, на що Кароль через секунду-другу роздумів проказала:
"Я маленька дівчинка,
я в школу не ходжу.
Купіть мені сандалики,
я заміж виходжу"
Після цього Тіна весело розсміялася, і за кадром також почулася весела реакція команди артистки, яка брала участь у зйомці, з повтором репліки "заміж виходжу".
Щоб заспокоїтися після такої забавної поетичної імпровізації Кароль навіть знадобилося деякий час.
До речі, в мережі в коментах подібну декламацію швидко розцінили як натяк про ймовірні плани співачки незабаром йти під вінець, мовляв, і у самої зірки рядки викликали бурю емоцій.
Зазначимо, що Тіна, своєю чергою, нічого з цього приводу уточнювати або пояснювати не стала.
Відео: Тіна Кароль зіграла з шанувальниками в гру "Правда чи дія" та відповіла на питання про себе
Нагадаємо, перед цим Тіна Кароль зізналася, що мріє про дочку, і висловилася про шлюб з олігархом.