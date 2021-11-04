Тіна Кароль спантеличила шанувальників натяком про шлюб

Тіна Кароль, яка нещодавно зізнавалася про віру в доленосні зустрічі , продовжила традицію відвертого спілкування зі своїми шанувальниками та підписниками Patreon, і в форматі гри "Правда чи дія" ошелешила фанів несподіваним висловлюванням про заміжжя.

36-річна поп-діва опублікувала відео з відповідями на питання або виконаними челленджами на своєму YouTube-каналі.

Потрібно сказати, що ролик вийшов досить веселим - артистка була в піднесеному настрої та жартувала, з готовністю демонструвала художні навички (намалювала портрет своєї кішки на прізвисько Жемука), стояла на одній нозі хвилину, співала без підготовки та без музичного супроводу...

І ось в одній із записок було прохання прочитати свій улюблений вірш або чотиривірш, на що Кароль через секунду-другу роздумів проказала:

"Я маленька дівчинка,

я в школу не ходжу.

Купіть мені сандалики,

я заміж виходжу"

Після цього Тіна весело розсміялася, і за кадром також почулася весела реакція команди артистки, яка брала участь у зйомці, з повтором репліки "заміж виходжу".

Щоб заспокоїтися після такої забавної поетичної імпровізації Кароль навіть знадобилося деякий час.

До речі, в мережі в коментах подібну декламацію швидко розцінили як натяк про ймовірні плани співачки незабаром йти під вінець, мовляв, і у самої зірки рядки викликали бурю емоцій.

Зазначимо, що Тіна, своєю чергою, нічого з цього приводу уточнювати або пояснювати не стала.

Відео: Тіна Кароль зіграла з шанувальниками в гру "Правда чи дія" та відповіла на питання про себе