Тіна Кароль показала свій будинок під Києвом зсередини і вразила гардеробом

Тіна Кароль ретельно охороняє своє приватне життя, а про особисте говорить лише натяками і не поспішає розповідати про "хорошого хлопця" поруч з собою. Та й володіння артистки під Києвом можна побачити не часто - свій будинок з прилеглою територією вона засвітила лише в декількох ТВ-програмах, а журналістам вдалося зняти його з висоти пташиного польоту. Тепер же Тіна вирішила провести для шанувальників екускурсію по своєму котеджу, розташованому під Києвом, а заодно відповісти на поширені запитання.

Будинок у Тіни виявився великим і просторим. До слова, після передчасної смерті чоловіка зірки, Євгена Огіра, артистка змушена була добудовувати його сама. На першому поверсі у Кароль простора кухня, виконана в світлих тонах. Там влаштувався папуга на ім'я Аркадій.

На другому поверсі знаходиться велика гардеробна, де вона зберігає повсякденний одяг і концертні вбрання.

Так, в повсякденному житті знаменитість віддає перевагу затишним і комфортним речам. В рамках румтура, Кароль показала особливе вбрання, яке спеціально для неї створив дизайнер Леді Гаги. На жаль, українській поп-діві воно не підійшло, тому Тіна має намір відправити аутфіт назад.

Тіна показала сукню, створену дизайнером Леді Гаги (скріншот відео)

Зірка показала і простору ігрову кімнату свого єдиного сина Веніаміна, який живе і вчитися в Лондоні і приїжджає до мами на канікули.

Також співачок зробила ряд особистих зізнань. Наприклад, що вона хоче навчитися готувати і мріє знятися в комедії. До слова, досвід зйомок в кіно у зірки вже є, але її роль була швидше драматичною.

Крім того, Тіна зізналася, що в жовтні планує екстремальну поїздку.

"Я піду в Непал, в похід. Ми будемо жити в таборах, в наметах. І наше завдання-дійти до табору Еверест, звідки ми потім на вертольоті полетимо на вершину гори. Ми будемо щодня по 12 годин в дорозі. Це дуже складно, але я не боюся", - зазначила смілива співачка.

Тіна влаштувала румтур по своєму особняку