Тіна Кароль підкорила проникливим акустичним співом: у саме серце
Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками", порадувала шанувальників незвичайним ліричним виступом.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відеоролик, в якому підкорює акустичним співом.
Так, Тіна розташувалася перед камерою на тлі святково прикрашеного каміна. на артистці - штани і сорочка болотного кольору, її волосся розпущене і випрямлене, а на губах - фірмова червона помада.
Виконавиця сидить на високому стільці перед мікрофоном, а поруч - музикант з гітарою. Вона проникливо співає пісню під акомпанемент гітари.
"Уривок акустики, яка була днями. Красива пісня "Любила", подарована мені Максом Барських, і це назавжди", - підписала ролик Кароль.
Шанувальники прийшли в захват від такого виступу улюбленої артистки і засипали її словами подяки і захоплення в коментарях.
- У саме серце, це неймовірно красиво, так перейнялася, що пішли сльози і мурашки
- Мурашки завжди були і будуть від цієї пісні і виконання, обожнюю акустику і сподіваюся на ще парочку, хоча б, таких атмосферних ефірів
- Це шикарно!
- Так відверто, так по-справжньому чесно і глибоко, чіпає до мурашок
- Особлива, прониклива до глибини душі пісня, дуже раді були її почути
- Під час цієї пісні і виконанні, сльози завжди на очах. Це дуже красиво і так ніжно
- Неймовірна пісня і виконання таке ж, рай для вух. Хочеться ще такого ж концерту, час пролетів дуже швидко
- Господи, це виконання зводить мене з розуму. Мурашки по всьому тілу
- Неймовірно красиво і дуже атмосферно
- Вона в самому сердечку. Зачепило всі струни душі. Неймовірно і дуже ніжно
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