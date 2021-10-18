Тіна Кароль прогулялася по Лондону з 12-річним сином: вже вище мами
Українська поп-діва Тіна Кароль прилетіла до Великобританії в гості до сина Веніаміна. 12-річний спадкоємець співачки вже кілька років живе і вчиться за кордоном, а з мамою бачиться тільки на канікулах.
У своїх Instagram-історіях артистка поділилася рідкісними фото з сином, зробленими на прогулянці по Лондону.
На знімках Тіна відображена в повсякденному образі і без макіяжу. Вона зробила миле селфі з Венею в машині.
Також Кароль показала фото з сином на тлі Тауерського моста, при цьому вона зворушливо обіймає його за плечі.
Тіна Кароль вразила новими кадрами з підрослим сином (фото: instagram.com/tina_karol)
"Дівчатка, тільки з мого дозволу", - жартівливо підписала знімок співачка, натякаючи на те, що скоро у Веніаміна явно з'являться шанувальниці.
Відзначимо, що в листопаді цього року йому виповниться 13 років.
Фото були опубліковані на фан-сторінці Кароль в Instagram, і шанувальники залишилися вражені, як сильно виріс хлопчик.
- Які хороші
- Тіна, чекай невістку
- Веня вже вище Тіни
- Просто син...просто рідний...просто тепло
- Яке щастя, коли поруч дитина
- Лапочки
- Веня - любов і сім'я!
- Богатир вже Огир
- Такі хороші
- Ось джигіт!
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про відносини з 12-річним сином Веніаміном і свої методи виховання.