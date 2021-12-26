Тіна Кароль розкрила, чи повернеться її син в Україну: "він не мажор"

Поп-діва Тіна Кароль розповіла про життя свого 13-річного сина Веніаміна в Англії, де хлопчик вже кілька років навчається, і зізналася, чи планує він повернутися в Україну.

Як зазначила співачка в інтерв'ю програмі" Зірковий шлях", Веня вже давно звик до розлуки з мамою, адже вона часто їхала.

Тіна дуже любить їздити в гості до сина, який живе там в українській родині.

"Він з дитинства звик, що у мене є концерти, я кудись їду. Ми домовилися з ним, що, давай, ти спробуєш в Англії. Він спробував. Але ж він живе в українській родині, там і борщі, і ось ці пироги, і вареники, і любов така. Ця сім'я послана мені Господом просто. Я туди приїжджаю, завжди кажу: "Тут мій ретрит". Моя окрема інша сторона відпочинку. Зараз він взагалі в мені так часто вже і не потребує. Він розмовляє зі мною українською та російською. Але він іноді просить: "Ти можеш не говорити по-англійськи? Вона у тебе така американська!", - каже артистка.

При цьому зіркова мама впевнена, що Веніамін повернеться в рідну країну.

"Я виховую лідера. І він повинен знати, ми всі одні приходимо в цей світ і одні йдемо з нього. Він все одно повернеться, те, як я це відчуваю, в Україну, дуже скоро, насправді. Тому що мені потрібно було дати йому основу. Він не мажор, не мамин син. Він мамин син вдома. Але не там", - розповіла Кароль.

Виконавиця також поділилася, як спадкоємець відреагував на її зміни в її зовнішності - нещодавно вона зробила нову стрижку з чубчиком. А ще Тіні подобається, що Веня вже став вище неї.

"Він мені сказав:" Я знаю, для чого ти це зробила. Щоб бути ще молодшою. Всі в класі кажуть, що у тебе мама дуже красива. Що, ти шукаєш собі кого-небудь?". Він вже вище мене. І важить більше мене. Ура, нарешті! Нарешті я в аеропорту і в магазині буду "сестрою", - поділилася співачка.

Відзначимо, що 13-річний Веніамін навчається в престижній школі Repton Preparatory. Хлопчик танцює гопак, грає на фортепіано і барабанах, і займається фехтуванням, а також демонструє успіхи в навчанні.

Тіна Кароль бачиться з сином Веніаміном тільки на канікулах (фото: instagram.com/tina_karol)