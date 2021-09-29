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Тіна Кароль розсекретила свої ранкові ритуали і назвала улюблені країни

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Середа 29 вересня 2021 16:29
Тіна Кароль розсекретила свої ранкові ритуали і назвала улюблені країни Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свої улюблені місця і розсекретила ранкові ритуали і шкідливі звички.

На особистому YouTube-каналі зірка опублікувала відео, в якому розкрила цікаві факти про себе.

Так, артистка поділилася, що вона робить, щоб отримати заряд бадьорості на весь день. Тіна щодня встає о 5.15 ранку, щоб зустріти світанок. "Це включає, заряджає і надихає", - зазначила співачка.

Далі обов'язково слідує спорт - скакалка, йога і прес. "Під час спорту слухаю свіжі демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу - після тренування випиваю півлітра води. Такий ранок - це динамо машина для успішного дня!" - зізналася Кароль.

Тіна Кароль розсекретила свої ранкові ритуали і назвала улюблені країни

Тіна Кароль розповіла, що любить зустрічати світанок (фото: instagram.com/tina_karol)

На сніданок вона вибирає корисні продукти, в топ-3 входить гуакамоле, авокадо і кіноа. Зірка додала, що любить каву.

Співачка також назвала 3 найулюбленіших місця в Києві: "Це мій будинок, це звукозаписна студія, а також причал біля Дніпра".

Серед усіх країн, які вразили співачку в подорожах, відзначила Намібію, Ісландію та США.

"Це ті країни, де я була і які я вам рекомендую. В інших країнах теж все прекрасно і круто. Але, очевидно, що вразили мене саме ці три країни. Мої враження різні: і хороші, і середні, і не дуже", - сказала Кароль.

Також виконавиця відверто розповіла про свої шкідливі звички - Тіна зізналася, що у неї є синдром відмінниці, педантичність і перфекціонізм.

За словами співачки, для неї найулюбленішим чоловічим ім'ям є Веніамін, яке прийшло до неї уві сні і так вона назвала свого сина.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами млосно позувала на підлозі.

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Тіна Кароль
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